Tiktok'da Kesinlikle Viral Olacak Şarkılar

Aslı Uysal
01.06.2026 - 19:31
TikTok artık bir şarkının kaderini belirleyen en belirleyici platformlardan biri... Bir anda bir şarkı keşfediliyor ve o şarkı milyonların diline dolanıyor. Bu listede ise tam o potansiyele sahip 10 şarkı var!

The Neighbourhood – Reflections

Bu şarkı özellikle  “transition” videoları için resmen biçilmiş bir kaftan diyebiliriz. Mükemmel bir atmosferi var ve siyah-beyaz estetik videolar için harika bir şarkı olabilir.

Arctic Monkeys – No. 1 Party Anthem

Bu şarkı tam bir gecede yalnızlık hissi taşıyor. Özellikle slow zoom ve boş şehir görüntüleri için arkaya çok yakışacak şarkılardan bir tanesi. Çoktan keşfedildi ama bizce potansiyeli hala tam kullanılmayan şarkılardan biri.

Lana Del Rey – Brooklyn Baby

Retro ve modern havayı aynı anda taşıyan şarkılardan bir tanesi. Estetik editlere harika yakışır. Nakarat kısmı özellikle tekrar tekrar dinlenen şarkılardan. Lana şarkılarının asla modası geçmiyor!

Cigarettes After Sex – Apocalypse

Yavaş temposu olsa da duygusal yoğunluğu oldukça yüksek bir şarkı! Özellikle 'sad edit' ve ilişki temalı şarkılar için yazılı olmayan kanun şarkılarından gibi.  Bir sahneye koyduğunda atmosferi direkt değiştiriyor.

Phoebe Bridgers – Motion Sickness

Duygusal patlama anı olan şarkılardan ve nakarat kısmı kesildiği zaman TikTok formatına çok yakışır bir hale geliyor. Hikaye anlatımı gibi ilerleyen şarkılardan.

Tame Impala – Borderline

Ritim ve vokal birleştiğinde çok 'loop' bir his veriyor. Özellikle geçiş videoları için çok güçlü adaylardan biri. Kullanıldığı her yer için izlenmeyi 2 katına çıkarır.

The xx – Intro

Şarkının sözleri olmasa bile çok şey anlatan bir parça. Bu da TikTok için en güçlü şeylerden biri çünkü hissiyatı oldukça kuvvetli. Yıllardır viral olan ama tam olarak patlamayan şarkılardan biri.

Billie Eilish – when the party’s over

Zaten biliniyor ama TikTok’ta her yeni edit dalgasında tekrar patlayabilecek türde. Duyguyu sonuna kadar taşıyor.

Dominic Fike – 3 Nights

Daha enerjik TikTok içeriklerine uygun. Video yaz, yol, arkadaş grubu gibi konulardan birini içeriyorsa çok iyi çalışır. Nakarat kısmı da resmen kısa video formatına uygun olarak üretilmiş gibi!

Omar Apollo – Evergreen (You Didn’t Deserve Me At All)

Son yıllarda TikTok'da yükselen vibe'ın tam olarak karşılığı gibi bu şarkı. Özellikle de slow editler için çok güçlü bir seçim

  • Duygusal kırılma anı yaratmak için birebir.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
