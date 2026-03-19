İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den "Tuzak Radar" Açıklaması

Geçtiğimiz bayramda yollarda olan vatandaşlar, adım başı konulan radarlar nedeniyle ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayramda uygulanacak radar denetimleri için şu ifadeleri kullandı;

“Tuzaklama suretiyle radar denetimi yapmayacağız, yani mutlaka uyarı levhalarımız olacak. Vatandaşlarımız bu konuda da bilgilendirilmiş olacak. Ben, vatandaşlarımızın bir kez daha hız kurallarına uymasını istirham ediyorum. Böylece hem kendileri idari yaptırımlarla karşılaşmamış olacaklar hem de daha huzurlu, güvenli şekilde memleketlerine varmış olacaklar. Çünkü önceki kanuna göre şu andaki hız limitleri de değişti. Önceden yüzde 10’a kadar hem şehir içinde hem de şehir dışında bir limit vardı, hız limiti vardı, artırabiliyordunuz. Şu anda 6 birimle 10 birim arasında değişiyor. Dolayısıyla bu da göz önünde bulundurularak sürücülerimizin hızlarını ayarlamalarında fayda var diye düşünüyorum.'