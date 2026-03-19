onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den "Tuzak Radar" Açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den "Tuzak Radar" Açıklaması

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.03.2026 - 19:31

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçen bayram büyük sorunlar yaşatan radar sistemi ile ilgili açıklamada bulundu. Radar öncesi mutlaka uyarı levhası olacağını söyleyen Bakan Çiftçi, “Kesinlikle tuzaklama suretiyle radar denetimi yapmayacağız.” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı, yasaklanan araç içi multimedya ekranları için ise “Video ve film oynatan ekranlar muhakkak yasaklanacak.” açıklamasında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı öncesinde trafikte alınan tedbirleri anlattı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı öncesinde trafikte alınan tedbirleri anlattı.

Özellikle trafik yoğunluğunun yüksek olduğu güzergâhlarda radar denetimlerinin olacağını kaydeden Çiftçi, emniyet kemeri ve alkol denetimleri de yapılacağını ifade etti.

Çiftçi, helikopter ve insansız hava araçlarıyla ana arterlerde, kritik kavşak noktalarında trafik akışını anlık takip edebileceklerini, edinilen bilgilerin sahadaki ekiplere eş zamanlı iletileceğini belirtti.

İçişleri Bakanı, bayram boyunca 313 bin 745 emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik personelinin sahada görev başında olacağını söyledi.

Bu bayram tuzak radar yok!

Bu bayram tuzak radar yok!

Geçtiğimiz bayramda yollarda olan vatandaşlar, adım başı konulan radarlar nedeniyle ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayramda uygulanacak radar denetimleri için şu ifadeleri kullandı;

“Tuzaklama suretiyle radar denetimi yapmayacağız, yani mutlaka uyarı levhalarımız olacak. Vatandaşlarımız bu konuda da bilgilendirilmiş olacak. Ben, vatandaşlarımızın bir kez daha hız kurallarına uymasını istirham ediyorum. Böylece hem kendileri idari yaptırımlarla karşılaşmamış olacaklar hem de daha huzurlu, güvenli şekilde memleketlerine varmış olacaklar. Çünkü önceki kanuna göre şu andaki hız limitleri de değişti. Önceden yüzde 10’a kadar hem şehir içinde hem de şehir dışında bir limit vardı, hız limiti vardı, artırabiliyordunuz. Şu anda 6 birimle 10 birim arasında değişiyor. Dolayısıyla bu da göz önünde bulundurularak sürücülerimizin hızlarını ayarlamalarında fayda var diye düşünüyorum.'

Araç içi ekran yasağı neden alındı?

Araç içi ekran yasağı neden alındı?

Araçlarda multimedya ve görüntü cihazı kullanımına ilişkin ise Bakan Çiftçi, şu değerlendirmede bulundu:

'Bu da toplumun şu anda tepki gösterdiği konulardan birisi. Bununla ilgili kanunun öngördüğü husus şu: Birincisi, sürücünün görüş açısını etkilemeyecek, engellemeyecek. İkincisi de araç harekete geçtiğinde, sürüş başladığında mesela o çoklu medya ortamları kapanacak. Bu ikisinin birlikte gerçekleşmesi gerekiyor. Orijinal araçlarda bununla ilgili herhangi bir problem yok. Örneğin, fabrika montajlı çoklu ortamlarda araç harekete geçtiğinde, mesela video oynatılamıyor, film seyredilemiyor ama sonradan takılanlarda veya garanti süresi bitmiş, sonradan yapılan montajlarda araç hareket hâlinde olsa da film izleyebiliyorsunuz, video oynatabiliyorsunuz. Bu, kanunun yasakladığı, idari müeyyideye bağladığı hususlardan birisi.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın