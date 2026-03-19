Muğla’yı Yılın İki Ayında Yaklaşık 30 Bin Turist Ziyaret Etti

Muğla’yı tercih eden yabancı turistlerin büyük çoğunluğunu İngilizler oluşturdu. İngiltere’den 6 bin 577, İrlanda’dan 1.327, Almanya’dan 1.042, Fransa’dan 763 ve Yunanistan’dan 731 turist giriş yaptı. Geri kalan 16 bin 991 kişi ise farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerden oluştu.

Muğla’nın 13 ilçesi arasında Bodrum, Marmaris, Fethiye, Milas, Datça, Menteşe, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Seydikemer sahil ilçeleri olarak öne çıkıyor. Yatağan ve Kavaklıdere ise tarihi ve kültürel zenginlikleri ile turistlerin ilgisini çekiyor. Deniz turizminin yanı sıra şehirde 108 ören yeri ve arkeolojik alanlar, kültür turizmini de destekleyerek şehrin cazibesini artırıyor.