Muğla’yı Yılın İki Ayında Yaklaşık 30 Bin Turist Ziyaret Etti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.03.2026 - 18:44

İstanbul ve Antalya’nın ardından en fazla turist çeken kentlerin başında gelen Muğla’yı ocak ve şubat aylarında yaklaşık 30 bin turist ziyaret etti. Turist sayısı 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 24 artarken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1 düştü. Turistler Muğla’da özellikle Bodrum, Datça, Marmaris gibi tatil cennetlerini tercih etti.

Kaynak: Turizm Ajansı

Akdeniz’in en güzel köşelerinden biri olan Muğla’ya turist akını devam ediyor.

Turizm Ajansı’nın haberine göre, Muğla’yı yılın ilk ayında toplam 27 bin 431 turist ziyaret etti. Muğla’ya gelen turist sayısı, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 24 artış gösterdi.

Muğla, İstanbul ve Antalya’nın ardından en fazla turist çeken il olarak kayıtlarda yer alıyor.

En fazla gelen turistler İngilizler.

Muğla’yı tercih eden yabancı turistlerin büyük çoğunluğunu İngilizler oluşturdu. İngiltere’den 6 bin 577, İrlanda’dan 1.327, Almanya’dan 1.042, Fransa’dan 763 ve Yunanistan’dan 731 turist giriş yaptı. Geri kalan 16 bin 991 kişi ise farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerden oluştu.

Muğla’nın 13 ilçesi arasında Bodrum, Marmaris, Fethiye, Milas, Datça, Menteşe, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Seydikemer sahil ilçeleri olarak öne çıkıyor. Yatağan ve Kavaklıdere ise tarihi ve kültürel zenginlikleri ile turistlerin ilgisini çekiyor. Deniz turizminin yanı sıra şehirde 108 ören yeri ve arkeolojik alanlar, kültür turizmini de destekleyerek şehrin cazibesini artırıyor.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
