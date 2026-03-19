Amatör Futbolda Akıl Almaz Olay: 1 Saniyeliğine Penaltı Atışı Kullanmak İçin 226 Kilometre Yol Yaptılar
Edirne’de amatör ligde ilginç bir olay yaşandı. İpsalaspor ile Yeniimaretspor arasında tatil edilen maç, yalnızca bir penaltı atışı için yeniden oynandı.
Yaklaşık 226 kilometre yol kat edilerek İpsala Stadı’nda yapılan karşılaşma saniyeler içinde tamamlandı. Tek penaltının atıldığı mücadeleyi Yeniimaretspor 4-3 kazanarak sahadan galip ayrıldı.
Bir penaltı için 3 saatlik yol yaptılar.
1 Mart'ta tamamlanamayan maç tamamlandı.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
