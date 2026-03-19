Amatör Futbolda Akıl Almaz Olay: 1 Saniyeliğine Penaltı Atışı Kullanmak İçin 226 Kilometre Yol Yaptılar

Edirne’de yaşanan sıra dışı olayda, tek penaltıyı kullanmak üzere yola çıkan Yeniimaret Spor Kulübü’ün forveti Onur Istık, süreci şöyle anlattı: “Gerçekten çok şaşkınız. Bu bana ilkokul günlerimi hatırlattı. Teneffüslerde maç yapardık; penaltılar genellikle sonraki teneffüse kalırdı.”

Takım, yaklaşık 113 kilometre uzaklıktaki İpsala Stadı’na gitti. Futbolcular sahaya çıkıp tek penaltıyı kullandıktan hemen sonra, aynı mesafeyi geri dönerek toplam 1,5 saatlik bir yolculuğu tamamladı.