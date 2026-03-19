Amatör Futbolda Akıl Almaz Olay: 1 Saniyeliğine Penaltı Atışı Kullanmak İçin 226 Kilometre Yol Yaptılar

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.03.2026 - 18:58

Edirne’de amatör ligde ilginç bir olay yaşandı. İpsalaspor ile Yeniimaretspor arasında tatil edilen maç, yalnızca bir penaltı atışı için yeniden oynandı.

Yaklaşık 226 kilometre yol kat edilerek İpsala Stadı’nda yapılan karşılaşma saniyeler içinde tamamlandı. Tek penaltının atıldığı mücadeleyi Yeniimaretspor 4-3 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

Bir penaltı için 3 saatlik yol yaptılar.

Edirne’de yaşanan sıra dışı olayda, tek penaltıyı kullanmak üzere yola çıkan Yeniimaret Spor Kulübü’ün forveti Onur Istık, süreci şöyle anlattı: “Gerçekten çok şaşkınız. Bu bana ilkokul günlerimi hatırlattı. Teneffüslerde maç yapardık; penaltılar genellikle sonraki teneffüse kalırdı.”

Takım, yaklaşık 113 kilometre uzaklıktaki İpsala Stadı’na gitti. Futbolcular sahaya çıkıp tek penaltıyı kullandıktan hemen sonra, aynı mesafeyi geri dönerek toplam 1,5 saatlik bir yolculuğu tamamladı.

1 Mart'ta tamamlanamayan maç tamamlandı.

Süper Amatör Lig’de 1 Mart’ta oynanan İpsalaspor – Yeniimaretspor maçının normal süresi 3-3 eşitlikle sona erdi. Hakem, maça 7 dakikalık uzatma ekledi.

Uzatma sırasında İpsalaspor aleyhine penaltı kararı verildi. Penaltı noktasını gösteren hakemin kararına tepki gösteren İpsalaspor kalecisi ise kaleye geçmeyi reddetti. Bir süre bekleyen hakem, karşılaşmayı tatil etti ve maçın yalnızca penaltı atışının yaptırılması suretiyle tamamlanmasına hükmetti.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
