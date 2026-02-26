onedio
İstanbul'un En Kalabalık Mahallesinde Sokaklar Boş: Doğru Planlama Sayesinde

İstanbul'un En Kalabalık Mahallesinde Sokaklar Boş: Doğru Planlama Sayesinde

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.02.2026 - 18:22

İstanbul’un kalabalığına alışığız, ancak bir mahalle var ki tek başına Anadolu’daki şehirleri geride bırakıyor. Beylikdüzü’nün göz bebeği Adnan Kahveci Mahallesi, 111 bin 164 kişilik dev nüfusuyla İstanbul’un en kalabalık, Türkiye’nin ise en büyük ikinci mahallesi olma unvanını kimseye kaptırmıyor. Adrese Dayalı Kayıt Veri Sistemi verilerine göre, mahalle bu nüfus yoğunluğuyla sadece ilçeleri değil, Bayburt, Tunceli ve Ardahan gibi illeri dahi geride bırakmış durumda.

Peki bu kadar çok insanın yaşadığı bir yer nasıl oluyor da sessiz ve düzenli kalabiliyor?

Peki bu kadar çok insanın yaşadığı bir yer nasıl oluyor da sessiz ve düzenli kalabiliyor?

Mahalle Muhtarı Arzum Albayrak’ın da belirttiği gibi, sır mahallenin mimari yapısında saklı. Adnan Kahveci Mahallesi, geniş caddeler ve yüksek katlı modern sitelerden oluşuyor. Yaklaşık 423 bin nüfuslu Beylikdüzü’nde yaşayan her dört kişiden birinin bu mahalleyi tercih etmesi tesadüf değil. Mahallenin dikey mimarisi, devasa bir nüfusu barındırırken sosyal alanların korunmasına da olanak tanıyor.

Sokaklar neden noş?

Sokaklar neden noş?

Mahallede 50 cadde ve 109 sokak bulunsa da dışarıdan bakıldığında İstanbul’un diğer noktalarındaki o kaotik kalabalığa rastlanmıyor. Bunun en büyük sebebi, sitelerin kendi içindeki otopark imkanları ve geniş yeşil alanlar. İnsanlar vakitlerini daha çok site içindeki sosyal alanlarda veya parklarda geçirdiği için, 111 bin kişilik nüfus sokaklarda bir yığılmaya neden olmuyor.

Büyükçekmece sınırında yer alan mahalle, hem ulaşım kolaylığı hem de otopark sorununun minimumda olmasıyla yaşanabilir bir profil çiziyor. Şile, Adalar ve Çatalca gibi ilçelerin toplam nüfusunu katlayan bu mahalle, modern şehir planlamasının yoğun nüfusu nasıl yönetebileceğine dair ilgi çekici bir örnek sunuyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
