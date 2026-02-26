İstanbul'un En Kalabalık Mahallesinde Sokaklar Boş: Doğru Planlama Sayesinde

Mahallede 50 cadde ve 109 sokak bulunsa da dışarıdan bakıldığında İstanbul’un diğer noktalarındaki o kaotik kalabalığa rastlanmıyor. Bunun en büyük sebebi, sitelerin kendi içindeki otopark imkanları ve geniş yeşil alanlar. İnsanlar vakitlerini daha çok site içindeki sosyal alanlarda veya parklarda geçirdiği için, 111 bin kişilik nüfus sokaklarda bir yığılmaya neden olmuyor.

Büyükçekmece sınırında yer alan mahalle, hem ulaşım kolaylığı hem de otopark sorununun minimumda olmasıyla yaşanabilir bir profil çiziyor. Şile, Adalar ve Çatalca gibi ilçelerin toplam nüfusunu katlayan bu mahalle, modern şehir planlamasının yoğun nüfusu nasıl yönetebileceğine dair ilgi çekici bir örnek sunuyor.