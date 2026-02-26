Öğretmenliği Bırakıp Mantar Üreticisi Oldu: Ayda Milyon Liralık Üretim Yapıyor
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Sofular köyünde, azim ve devlet desteğiyle şekillenen ilham verici bir girişimcilik hikayesi yaşanıyor. Dört yıl boyunca sürdürdüğü İngilizce öğretmenliğini bırakarak tarımsal üretime yönelen 35 yaşındaki Gürkan İzgi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) sağladığı hibe desteğiyle hayallerini gerçeğe dönüştürdü. 2021 yılında kurulan modern tesiste bugün ayda yaklaşık 60 ton kültür mantarı üretilirken, bölge ekonomisine ve istihdamına devasa bir katkı sağlanıyor.
İzgi’nin 2 bin 540 metrekarelik bir alana inşa ettiği tesis, Avrupa Birliği kriterlerine uygun yapısıyla dikkat çekiyor.
Tesiste kadın istihdamı ve yerel kalkınma ele ele.
Gürkan İzgi bu desteğin "yatırımcı için bulunmaz bir nimet" olduğunu belirtiyor.
