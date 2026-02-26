Öğretmenliği Bırakıp Mantar Üreticisi Oldu: Ayda Milyon Liralık Üretim Yapıyor

'Çocuklarımıza yedirmediğimiz ürünü başkasının sofrasına koymuyoruz' diyerek ilaçsız ve sağlıklı üretimin altını çizen Gürkan İzgi, tüm girişimci adaylarını devlet teşviklerini değerlendirmeye davet ediyor. Kendi başladığı dönemde %55 olan hibe oranının günümüzde %70’lere ulaştığını hatırlatan İzgi, KDV muafiyeti ve geri ödemesiz desteklerin yatırımcılar için büyük bir şans olduğunu vurguluyor. TKDK’yi Türkiye için 'bulunmaz bir nimet' olarak nitelendiren başarılı üretici, cesaretle atılan adımların devlet gücüyle birleştiğinde nasıl büyük bir ekonomik değere dönüştüğünü kanıtlıyor.