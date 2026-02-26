onedio
Öğretmenliği Bırakıp Mantar Üreticisi Oldu: Ayda Milyon Liralık Üretim Yapıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.02.2026 - 12:59

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Sofular köyünde, azim ve devlet desteğiyle şekillenen ilham verici bir girişimcilik hikayesi yaşanıyor. Dört yıl boyunca sürdürdüğü İngilizce öğretmenliğini bırakarak tarımsal üretime yönelen 35 yaşındaki Gürkan İzgi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) sağladığı hibe desteğiyle hayallerini gerçeğe dönüştürdü. 2021 yılında kurulan modern tesiste bugün ayda yaklaşık 60 ton kültür mantarı üretilirken, bölge ekonomisine ve istihdamına devasa bir katkı sağlanıyor.

İzgi’nin 2 bin 540 metrekarelik bir alana inşa ettiği tesis, Avrupa Birliği kriterlerine uygun yapısıyla dikkat çekiyor.

19 üretim odası, soğuk hava depoları ve son teknoloji paketleme ünitelerine sahip olan işletme, sürdürülebilirlik konusunda da örnek teşkil ediyor. TKDK’den iki kez destek alan girişimci, ilk aşamada inşaat ve makine ekipman yardımı alırken, ikinci aşamada tesisin çatısına güneş panelleri kurdurdu. Kendi enerjisini üreten bu sistem sayesinde işletmenin 12 ay boyunca enerji maliyeti sıfıra inmiş durumda.

Tesiste kadın istihdamı ve yerel kalkınma ele ele.

Bu yatırımın en kıymetli yanlarından biri de yerel halka sağladığı iş imkanları. Tesiste çalışan 35 personelin büyük çoğunluğu, çevre köylerden gelen kadınlardan oluşuyor. Kadın istihdamına öncelik vererek kırsal kalkınmanın önünü açan İzgi, üretilen mantarların Türkiye genelindeki büyük zincir marketlerin raflarında yer aldığını belirtiyor. Taleplere yetişmekte güçlük çektiklerini ifade eden genç girişimci, ilerleyen süreçte tesisi daha da büyütmeyi hedefliyor.

Gürkan İzgi bu desteğin "yatırımcı için bulunmaz bir nimet" olduğunu belirtiyor.

'Çocuklarımıza yedirmediğimiz ürünü başkasının sofrasına koymuyoruz' diyerek ilaçsız ve sağlıklı üretimin altını çizen Gürkan İzgi, tüm girişimci adaylarını devlet teşviklerini değerlendirmeye davet ediyor. Kendi başladığı dönemde %55 olan hibe oranının günümüzde %70’lere ulaştığını hatırlatan İzgi, KDV muafiyeti ve geri ödemesiz desteklerin yatırımcılar için büyük bir şans olduğunu vurguluyor. TKDK’yi Türkiye için 'bulunmaz bir nimet' olarak nitelendiren başarılı üretici, cesaretle atılan adımların devlet gücüyle birleştiğinde nasıl büyük bir ekonomik değere dönüştüğünü kanıtlıyor.

