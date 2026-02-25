onedio
Adem Amca Yaren Leylek'i Bekliyor: Eşi Nazlı Evde Ama Yaren Yok

Adem Amca Yaren Leylek'i Bekliyor: Eşi Nazlı Evde Ama Yaren Yok

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.02.2026 - 11:54

Bursa’nın Karacabey ilçesinde filmlere konu olan, insan ile doğanın en zarif buluşmalarından birini temsil eden Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesinde bu yıl heyecanlı bir bekleyiş hakim. Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde gözler gökyüzüne çevrilmişken, hikayenin diğer kahramanı, Yaren’in eşi Nazlı, beklenenden erken dönerek köye ilk müjdeyi verdi.

Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nin Türkiye’deki tek temsilcisi olan Eskikaraağaç, bu sabah göç yolculuğunun ilk misafirini karşıladı.

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in objektifine yansıyan karelerde, Nazlı leyleğin yuvasına yerleştiği ve ardından soluğu balıkçı Adem Yılmaz’ın çatısında aldığı görüldü. Bu erken geliş, bir önceki rekor olan 27 Şubat tarihini de geride bırakarak kayıtlara 'en erken varış' olarak geçti. Şimdi tüm köy 15 yıldır aksatmadan gelen Yaren’in ufukta belireceği anı bekliyor.

Balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren Leylek arasındaki 15 yıllık sarsılmaz dostluk, bugün sadece yerel bir hikaye değil, uluslararası çapta tanınan bir efsane haline gelmiş durumda. Her bahar geldiğinde Adem Amca’nın kayığına konan Yaren, bu bağı tüm dünyaya kanıtladı. Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından beyaz perdeye taşınan bu dostluk, Prag Film Ödülleri’nde 'En İyi Belgesel' ödülüne layık görüldü. Karacabey Belediyesi ise bu bağı ölümsüzleştirmek adına köy meydanına ikilinin bir anıtını dikerek doğa sevgisini somutlaştırdı.

Bu büyüleyici hikaye, Eskikaraağaç Köyü’nü doğaseverlerin ve ünlü isimlerin uğrak noktası haline getirdi.

Ata Demirer’den Aslıhan Gürbüz’e kadar pek çok sanatçı, bu mucizeye tanıklık etmek için köyü ziyaret etti. Artık teknoloji sayesinde bu bekleyişe dünyanın her yerinden ortak olmak mümkün. Karacabey Belediyesi’nin hayata geçirdiği canlı yayın sistemi sayesinde, meraklıları yuvayı 24 saat boyunca www.yarenleylek.com adresi üzerinden izleyebiliyor.

Yaren’in kanat sesleri henüz duyulmasa da Nazlı’nın gelişi, baharın ve sadakatin en güzel habercisi oldu. Şimdi tek bir soru var: Yaren, 15. yılında kadim dostu Adem Amca’nın kayığına ne zaman konacak?

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
