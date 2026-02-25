Adem Amca Yaren Leylek'i Bekliyor: Eşi Nazlı Evde Ama Yaren Yok
Bursa’nın Karacabey ilçesinde filmlere konu olan, insan ile doğanın en zarif buluşmalarından birini temsil eden Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesinde bu yıl heyecanlı bir bekleyiş hakim. Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde gözler gökyüzüne çevrilmişken, hikayenin diğer kahramanı, Yaren’in eşi Nazlı, beklenenden erken dönerek köye ilk müjdeyi verdi.
Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nin Türkiye’deki tek temsilcisi olan Eskikaraağaç, bu sabah göç yolculuğunun ilk misafirini karşıladı.
Adem amca ve dostu Yaren'in destanını tüm Dünya duydu.
Bu büyüleyici hikaye, Eskikaraağaç Köyü’nü doğaseverlerin ve ünlü isimlerin uğrak noktası haline getirdi.
