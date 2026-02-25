Japonlar Bedava Elektriğin Yolunu Buldu: Elektriği Halk Yürüyerek Üretiyor!

Bu teknolojinin dünyadaki en çarpıcı uygulama noktalarından biri, Tokyo’nun kalbi sayılan Shibuya İstasyonu oldu. Dünyanın en işlek demiryolu duraklarından biri olan istasyonda, turnike bölgelerine ve ana koridorlara yerleştirilen piezoelektrik zeminler, her gün binlerce yolcunun adımlarından üretilen enerjiyi hasat ediyor.

Elde edilen bu temiz enerji istasyon içerisindeki LED bilgilendirme ekranlarını, dijital tabelaları ve aydınlatma sistemlerini çalıştırıyor. Yetkililer, sistemin henüz tüm istasyonun enerji ihtiyacını karşılamadığını ancak akıllı şehir konseptinde dışa bağımlılığı azaltan stratejik bir destekleyici olduğunu vurguluyor.