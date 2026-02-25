onedio
Japonlar Bedava Elektriğin Yolunu Buldu: Elektriği Halk Yürüyerek Üretiyor!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
25.02.2026 - 09:40

Yenilenebilir enerji denildiğinde akla gelen rüzgar türbinleri ve güneş panelleri, Japonya’nın inovatif hamlesiyle yerini insan adımlarına bırakıyor. Dünyanın en kalabalık metropollerine ev sahipliği yapan ülke, günlük yaya trafiğini devasa bir temiz enerji kaynağına dönüştürmek için piezoelektrik teknolojisini şehir mimarisinin merkezine yerleştiriyor.

Basınçtan elektrik oluşturma mucizesi Piezoelektrik ile tanışın.

Japonya’nın sürdürülebilir enerji stratejisinde kritik bir rol oynayan piezoelektrik teknolojisi, mekanik stresin elektrik enerjisine dönüştürülmesi prensibine dayanıyor. Özel olarak tasarlanmış zemin panellerinin altına yerleştirilen kristal ve seramik bazlı sensörler, üzerine uygulanan her baskıda küçük miktarda elektrik yükü üretiyor.

Sistem, şehir sakinlerinin sadece yürüyerek enerji üretmesine olanak tanıyor. Panellerin üzerine basıldığında oluşan basınç, doğrudan elektrik akımına dönüşerek düşük enerjili sistemleri beslemek üzere depolanabiliyor. Tek bir adımın ürettiği enerji miktar olarak düşük görünse de milyonlarca insanın hareket ettiği noktalarda bu küçük veriler ciddi bir enerji havuzuna dönüşüyor.

Shibuya istasyonu kendi enerjisini üretiyor.

Bu teknolojinin dünyadaki en çarpıcı uygulama noktalarından biri, Tokyo’nun kalbi sayılan Shibuya İstasyonu oldu. Dünyanın en işlek demiryolu duraklarından biri olan istasyonda, turnike bölgelerine ve ana koridorlara yerleştirilen piezoelektrik zeminler, her gün binlerce yolcunun adımlarından üretilen enerjiyi hasat ediyor.

Elde edilen bu temiz enerji istasyon içerisindeki LED bilgilendirme ekranlarını, dijital tabelaları ve aydınlatma sistemlerini çalıştırıyor. Yetkililer, sistemin henüz tüm istasyonun enerji ihtiyacını karşılamadığını ancak akıllı şehir konseptinde dışa bağımlılığı azaltan stratejik bir destekleyici olduğunu vurguluyor.

Uygulama sadece istasyonlarla sınırlı kalmayıp alışveriş merkezleri ve havaalanları gibi yaya yoğunluğunun yüksek olduğu alanlara da yayılıyor.

Yakıt gerektirmeyen ve doğrudan karbon emisyonu üretmeyen bu yöntem, modern şehircilikte yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Kurulum maliyetlerinin yüksekliği ve teknolojinin henüz gelişim aşamasında olması gibi zorluklar bulunsa da Japonya'nın bu girişimi, enerjinin sadece doğadan değil, bizzat sosyal yaşamın akışından da elde edilebileceğini kanıtlıyor. Gelecekte şehirlerin sakinlerinin hareketleriyle kendi kendini besleyen devasa birer organizmaya dönüşmesi hedefleniyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
Yaşam Editörü
