Köyde Kar Evleri Aştı: 'Kar Koridoru'ndan Geçerek İlçeye Ulaşıyorlar

Bölgede kış mevsimi yaklaşık altı ay sürüyor. Sürekli etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle belediye ekiplerinin açtığı yollar saatler içinde yeniden karla doluyor. Bu durum, ulaşımı imkansız hale getirirken köylüleri atlarla lojistik sağlamaya zorluyor. Temel ihtiyaçlarını ve hayvanlarının yemlerini kar yığınları arasından at sırtında taşıyan vatandaşlar, bazen bir ay boyunca evlerinden dışarı bile çıkamıyor. Murat Koç, kışın kendileri için çile demek olduğunu vurgulayarak, erzaklarını taşımanın her geçen gün daha da zorlaştığını ifade ediyor.