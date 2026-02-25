onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Köyde Kar Evleri Aştı: 'Kar Koridoru'ndan Geçerek İlçeye Ulaşıyorlar

Köyde Kar Evleri Aştı: 'Kar Koridoru'ndan Geçerek İlçeye Ulaşıyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.02.2026 - 08:45

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Sualtı Mahallesi’nde kış, sadece bir mevsim değil, doğaya karşı verilen çetin bir varoluş mücadelesi anlamına geliyor. İran sınırında, sarp dağların gölgesinde kurulu olan bu 80 haneli köyde yaşayanlar, son yılların en ağır kış koşullarıyla karşı karşıya. Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede, mahalle sakinleri dünyayla bağlarını koparmamak için metrelerce yükseklikteki 'kar koridorlarını' kullanmak zorunda kalıyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çığ riskine karşı tehlikeli yolculuk devam ediyor.

Çığ riskine karşı tehlikeli yolculuk devam ediyor.

İlçe merkezine 98 kilometre mesafede bulunan mahallede ulaşım, tam anlamıyla pamuk ipliğine bağlı. Yol güzergahı üzerinde tam 18 farklı çığ yatağı bulunuyor. Kar kalınlığının 8-9 metreye ulaştığı bu noktalarda açılan dev kar tünelleri, dış dünyaya açılan tek kapı. Ancak bu tünellerden geçmek büyük bir cesaret istiyor. Mahalle sakinlerinden Bayram Akkaya, her geçişlerinde dua ettiklerini belirterek, 'Çığ korkusuyla akşamları evimize dönmeye çekiniyoruz; bazen yol kapanınca diğer mahallelerde konaklamak zorunda kalıyoruz,' sözleriyle yaşadıkları kaygıyı dile getiriyor.

Köy halkı altı ay süren beyaz esaret ile hayatlarına sürdürmeye çalışıyor.

Köy halkı altı ay süren beyaz esaret ile hayatlarına sürdürmeye çalışıyor.

Bölgede kış mevsimi yaklaşık altı ay sürüyor. Sürekli etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle belediye ekiplerinin açtığı yollar saatler içinde yeniden karla doluyor. Bu durum, ulaşımı imkansız hale getirirken köylüleri atlarla lojistik sağlamaya zorluyor. Temel ihtiyaçlarını ve hayvanlarının yemlerini kar yığınları arasından at sırtında taşıyan vatandaşlar, bazen bir ay boyunca evlerinden dışarı bile çıkamıyor. Murat Koç, kışın kendileri için çile demek olduğunu vurgulayarak, erzaklarını taşımanın her geçen gün daha da zorlaştığını ifade ediyor.

Geçimini hayvancılık ve çiftçilikle sağlayan Sualtı Mahallesi sakinleri, bu tehlikeli yolculuğun sona ermesi için yetkililerden kalıcı bir çözüm bekliyor.

Geçimini hayvancılık ve çiftçilikle sağlayan Sualtı Mahallesi sakinleri, bu tehlikeli yolculuğun sona ermesi için yetkililerden kalıcı bir çözüm bekliyor.

Mevcut güzergahın doğa şartlarına yenik düştüğünü belirten köylüler, yolun daha güvenli bir noktaya taşınmasını istiyor. Naci Teker, 'Ekipler yolu sürekli açsa da doğa buna izin vermiyor. Korkuyla değil, güvenle seyahat etmek istiyoruz,' diyerek bölge halkının ortak talebini özetliyor. Bu beyaz esaretin sona ermesi, Sualtı Mahallesi için sadece bir ulaşım kolaylığı değil, aynı zamanda hayati bir güvenlik meselesi haline gelmiş durumda.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın