Köyde Kar Evleri Aştı: 'Kar Koridoru'ndan Geçerek İlçeye Ulaşıyorlar
Van'ın Başkale ilçesine bağlı Sualtı Mahallesi’nde kış, sadece bir mevsim değil, doğaya karşı verilen çetin bir varoluş mücadelesi anlamına geliyor. İran sınırında, sarp dağların gölgesinde kurulu olan bu 80 haneli köyde yaşayanlar, son yılların en ağır kış koşullarıyla karşı karşıya. Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede, mahalle sakinleri dünyayla bağlarını koparmamak için metrelerce yükseklikteki 'kar koridorlarını' kullanmak zorunda kalıyor.
Çığ riskine karşı tehlikeli yolculuk devam ediyor.
Köy halkı altı ay süren beyaz esaret ile hayatlarına sürdürmeye çalışıyor.
Geçimini hayvancılık ve çiftçilikle sağlayan Sualtı Mahallesi sakinleri, bu tehlikeli yolculuğun sona ermesi için yetkililerden kalıcı bir çözüm bekliyor.
