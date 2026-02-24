İstanbul'un Fethinden Beri Çalışıyorlar: Tüm Türkiye'yi Renklendiriyorlar
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde, Marmara Denizi’ne yukarıdan bakan ve İstanbul’un silüetine komşu olan bir köy, asırlardır toprağın en zarif mucizesini büyütüyor. Adını bizzat tarihinden alan Laledere köyü, İstanbul’un fethinden bu yana çiçek üretiminin Türkiye’deki kalbi olma özelliğini koruyor. Fatih Sultan Mehmet’in kenti fethetmesinin ardından, İstanbul’un park ve bahçelerini süsleyen o meşhur lale soğanlarının bu topraklarda yetiştirilmesi, köyün kaderini ve ismini 1500’lü yıllarda mühürlemiş.
Saray bahçelerinden modern seraya süren yüzlerce yıllık yolculuk.
Ancak bu köklü gelenek, son yıllarda doğanın değişen dengeleriyle ciddi bir sınav veriyor.
Çiçeklerle örülen bir yaşam asırlardır devam ediyor.
