İstanbul'un Fethinden Beri Çalışıyorlar: Tüm Türkiye'yi Renklendiriyorlar

Osmanlı saraylarına lale temin ederek başlayan bu serüven, aradan geçen yüzyıllara rağmen heyecanından bir şey kaybetmiş değil. Bugün Laledere sakinleri, atalarından devraldıkları bu estetik mirası sadece lale ile değil, ağırlıklı olarak karanfil ve gül yetiştiriciliğiyle sürdürüyor. Köy muhtarı Ömer Akar’ın da belirttiği gibi, Türkiye’de modern kesme çiçekçiliğin temelleri ilk kez bu köyde atıldı. Çiçekle uğraşmanın insan ruhuna kattığı dinginlik, köylülerin güler yüzüne ve yaşam felsefesine de yansımış durumda. Onlar için çiçekçilik sadece bir geçim kaynağı değil, kuşaktan kuşağa aktarılan onurlu bir aile mirası.