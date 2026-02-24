Yapay zeka stratejisti Sammy Azdoufal evindeki robot süpürgeyi PlayStation kumandasıyla kontrol edebilmek için cihazın yazılım protokollerini incelemeye başladı. Tersine mühendislik yöntemleriyle kendi cihazına ait erişim anahtarını (token) elde eden Azdoufal, sistemi test ettiğinde beklenmedik bir tabloyla karşılaştı. Azdoufal, herhangi bir şifre kırma veya siber saldırı yöntemi kullanmadan, sadece kendi cihazı üzerinden dünya genelindeki yaklaşık 6.700 süpürgenin tüm kontrol yetkisini eline geçirdi.

Bu açık sayesinde ABD’den Çin’e kadar binlerce hanedeki robot süpürgelerin kamerasına bağlanmak, mikrofonlarını dinlemek ve cihazları uzaktan yönetmek mümkün hale geldi. Azdoufal, 'Sisteme sızmadım ya da kuralları çiğnemedim; ancak sistem bana tüm dünyanın kapısını açtı' diyerek zafiyetin boyutuna dikkat çekti.