Robot Süpürgenin Ayarlarıyla Oynarken Herkesin Süpürgesini Hackledi
Bir teknoloji meraklısının kendi robot süpürgesini oyun konsolu kumandasıyla yönetme girişimi, dünya genelindeki binlerce cihazı kapsayan devasa bir güvenlik açığını gün yüzüne çıkardı. Şans eseri fark edilen bu hata, binlerce evin canlı kamera görüntülerine, mikrofon kayıtlarına ve kat planlarına erişim imkanı tanıyordu.
Robot süpürge skandalı tesadüfen ortaya çıktı.
Güvenlik uzmanları, sızıntının temel nedeninin sunucularda saklanan verilerin şifrelenmemesi olduğunu belirtiyor.
