86 Yaşındaki Çiftçiden 15 Milyon Dolarlık Teklife Ret: Teknoloji Devleri Eli Boş Döndü

Ömer Faruk Kino
23.02.2026 - 10:47

ABD’nin Pennsylvania eyaletine bağlı Cumberland County, teknoloji dünyasının ekonomik hırsı ile geleneksel tarımın manevi değerlerini karşı karşıya getiren emsal niteliğinde bir olaya sahne oldu. 86 yaşındaki üretici Mervin Raudabaugh, 261 dönümlük arazisi için yapay zeka veri merkezi geliştiricileri tarafından sunulan 15 milyon dolarlık satın alma teklifini reddederek, toprağını koruma altına aldı.

Kaynak

Kaynak: https://www.fox43.com/article/money/d...
Raudabaugh, çiftliğini yok etmeye niyetinin olmadığını söylüyor.

Altmış yılı aşkın süredir aynı arazide üretim yapan Raudabaugh, küresel teknoloji şirketlerinin sunduğu astronomik rakamlar karşısında geri adım atmadı. Kararını kamuoyuyla paylaşan deneyimli çiftçi, 'Bu topraklar benim hayatımın bir parçası. Kendi ellerimle işlediğim çiftliğimi beton yığınlarına teslim etmeye, onu yok etmeye hiç niyetim yok' ifadelerini kullandı. Aile geçmişini ve tarımsal sürekliliği maddi kazancın üzerinde tutan Raudabaugh, sanayileşme baskısına karşı kararlı bir duruş sergiledi.

Raudabaugh, arazisinin geleceğini garanti altına almak adına alışılagelmişin dışında bir hukuki yol izledi.

Mülkünü satmak yerine, arazinin geliştirme haklarını Lancaster Farmland Trust adlı doğa koruma programına devretti. Bu stratejik hamle ile kendisine sunulan 15 milyon dolarlık teklifin çok altında, yaklaşık 1.9 milyon dolarlık bir ödeme almayı kabul etti. Yapılan bu anlaşma, arazinin 'sonsuza kadar sadece tarım amaçlı' kullanılmasını ve üzerinde hiçbir sanayi veya konut yapılaşması yapılamamasını yasal olarak güvence altına aldı.

Bu kararlı tutum sayesinde, söz konusu arazi Raudabaugh hayatta olmasa bile asla bir veri merkezine veya sanayi bölgesine dönüştürülemeyecek. Gerçek zenginliğin toprak olduğunu vurgulayan Raudabaugh, kararıyla ilgili olarak: 'Bu toprağın herkes için güzel ve tarımsal kimliğini koruyarak kalmasını istiyorum,' dedi.

Uzmanlar, Raudabaugh’ın bu hamlesinin, hızla dijitalleşen ve betonlaşan dünyada tarım arazilerinin korunması adına 'emsal bir direniş' olarak tarihe geçtiğini belirtiyor.

