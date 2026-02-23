86 Yaşındaki Çiftçiden 15 Milyon Dolarlık Teklife Ret: Teknoloji Devleri Eli Boş Döndü

Mülkünü satmak yerine, arazinin geliştirme haklarını Lancaster Farmland Trust adlı doğa koruma programına devretti. Bu stratejik hamle ile kendisine sunulan 15 milyon dolarlık teklifin çok altında, yaklaşık 1.9 milyon dolarlık bir ödeme almayı kabul etti. Yapılan bu anlaşma, arazinin 'sonsuza kadar sadece tarım amaçlı' kullanılmasını ve üzerinde hiçbir sanayi veya konut yapılaşması yapılamamasını yasal olarak güvence altına aldı.

Bu kararlı tutum sayesinde, söz konusu arazi Raudabaugh hayatta olmasa bile asla bir veri merkezine veya sanayi bölgesine dönüştürülemeyecek. Gerçek zenginliğin toprak olduğunu vurgulayan Raudabaugh, kararıyla ilgili olarak: 'Bu toprağın herkes için güzel ve tarımsal kimliğini koruyarak kalmasını istiyorum,' dedi.

Uzmanlar, Raudabaugh’ın bu hamlesinin, hızla dijitalleşen ve betonlaşan dünyada tarım arazilerinin korunması adına 'emsal bir direniş' olarak tarihe geçtiğini belirtiyor.