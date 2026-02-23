86 Yaşındaki Çiftçiden 15 Milyon Dolarlık Teklife Ret: Teknoloji Devleri Eli Boş Döndü
23.02.2026 - 10:47
Kaynak: https://www.fox43.com/article/money/d...
ABD’nin Pennsylvania eyaletine bağlı Cumberland County, teknoloji dünyasının ekonomik hırsı ile geleneksel tarımın manevi değerlerini karşı karşıya getiren emsal niteliğinde bir olaya sahne oldu. 86 yaşındaki üretici Mervin Raudabaugh, 261 dönümlük arazisi için yapay zeka veri merkezi geliştiricileri tarafından sunulan 15 milyon dolarlık satın alma teklifini reddederek, toprağını koruma altına aldı.
Raudabaugh, çiftliğini yok etmeye niyetinin olmadığını söylüyor.
Raudabaugh, arazisinin geleceğini garanti altına almak adına alışılagelmişin dışında bir hukuki yol izledi.
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
