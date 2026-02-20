İSKİ Açıkladı: İstanbul Baraj Doluluk Oranında Sevindiren Artış!

Barajlar arasındaki doluluk farkı ise bölgeye düşen yağış miktarına göre dikkat çekici boyutlarda seyrediyor. Şehrin su ihtiyacını karşılayan farklı noktalar arasında, yüzde 89.46 doluluk oranıyla zirveye yerleşen Elmalı Barajı, en yüksek verime sahip kaynak olarak öne çıkıyor. Öte yandan, kentin batı yakasında bulunan bazı havzalar henüz istenen seviyeye ulaşabilmiş değil. Özellikle yüzde 23.42 ile listenin en sonunda yer alan Pabuçdere Barajı, kentin su depoları içinde en fazla desteğe ihtiyaç duyan bölge olarak dikkat çekiyor.

İSKİ’nin 20 Şubat tarihli detaylı raporuna göre, İstanbul’un su depolarındaki güncel durum şu şekilde listeleniyor:

Zirvedekiler: Elmalı (%89.46), Istrancalar (%74.42) ve Darlık (%58.75).

Orta Seviyeliler: Ömerli (%56.64), Kazandere (%39.42) ve Alibey (%34.23).

Kritik Eşikteki Barajlar: Büyükçekmece (%29.19), Terkos (%25.84), Sazlıdere (%25.44) ve Pabuçdere (%23.42).

Bu veriler, yağışların her havzaya aynı ölçüde yansımadığını ortaya koyarken, uzmanlar bahar aylarına girerken su tasarrufunun her koşulda hayati önem taşımaya devam ettiğinin altını çiziyor.