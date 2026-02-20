onedio
İSKİ Açıkladı: İstanbul Baraj Doluluk Oranında Sevindiren Artış!

İSKİ Açıkladı: İstanbul Baraj Doluluk Oranında Sevindiren Artış!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.02.2026 - 14:39

Megakent İstanbul, geride bıraktığımız kurak Kasım ve Aralık aylarının ardından nihayet derin bir nefes almaya başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel veriler, kış aylarında etkili olan yağışların baraj havzalarına can suyu olduğunu kanıtlıyor. 20 Şubat itibarıyla yapılan ölçümler, İstanbul’un su rezervlerindeki doluluk oranının yüzde 42.09 seviyesine ulaştığını gösteriyor.

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde kritik seviyelere gerileyen su miktarı, İstanbulluları ciddi bir su krizi endişesiyle baş başa bırakmıştı.

12 Ocak tarihinde barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 22.01 gibi alarm veren bir noktaya kadar gerilemişti. Ancak son haftalarda etkisini artıran kuvvetli yağışlar ve kar sularının havzalara süzülmesiyle birlikte, barajlardaki su seviyesi hızla toparlanmaya başladı. Özellikle havzaların beslenme noktalarındaki bu yoğun yağış akışı, doluluk oranlarını kısa sürede yukarı yönlü ivmelendirerek kentin su geleceğine dair umutları yeşertti. Mevcut tablo, su seviyesinin yavaş ama istikrarlı bir yükseliş trendine girdiğini kanıtlıyor. 20 Şubat itibarıyla yapılan ölçümler, İstanbul’un su rezervlerindeki doluluk oranının yüzde 42.09 seviyesine ulaştığını gösteriyor.

Barajlar arasındaki doluluk farkı ise dikkat çekici boyutlarda seyrediyor.

Barajlar arasındaki doluluk farkı ise bölgeye düşen yağış miktarına göre dikkat çekici boyutlarda seyrediyor. Şehrin su ihtiyacını karşılayan farklı noktalar arasında, yüzde 89.46 doluluk oranıyla zirveye yerleşen Elmalı Barajı, en yüksek verime sahip kaynak olarak öne çıkıyor. Öte yandan, kentin batı yakasında bulunan bazı havzalar henüz istenen seviyeye ulaşabilmiş değil. Özellikle yüzde 23.42 ile listenin en sonunda yer alan Pabuçdere Barajı, kentin su depoları içinde en fazla desteğe ihtiyaç duyan bölge olarak dikkat çekiyor.

İSKİ’nin 20 Şubat tarihli detaylı raporuna göre, İstanbul’un su depolarındaki güncel durum şu şekilde listeleniyor:

  • Zirvedekiler: Elmalı (%89.46), Istrancalar (%74.42) ve Darlık (%58.75).

  • Orta Seviyeliler: Ömerli (%56.64), Kazandere (%39.42) ve Alibey (%34.23).

  • Kritik Eşikteki Barajlar: Büyükçekmece (%29.19), Terkos (%25.84), Sazlıdere (%25.44) ve Pabuçdere (%23.42).

Bu veriler, yağışların her havzaya aynı ölçüde yansımadığını ortaya koyarken, uzmanlar bahar aylarına girerken su tasarrufunun her koşulda hayati önem taşımaya devam ettiğinin altını çiziyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
