Yüzlerce Ülke Sadece "Türk Malı" Kullanıyor: 5 Yılda 293 Milyon Dolar İhracat Yapıldı!

Türkiye, lunapark ürünleri imalatında dünyada en fazla ihracat yapan 8'inci ülke konumuna yükselerek bu alandaki rüştünü ispatladı. 2021 yılında 26,5 milyon dolar seviyelerinde olan dış satım, her geçen yıl ivmelenerek büyümesini sürdürdü. 2022’de 40,8 milyon dolara, 2024’te ise 80,3 milyon dolara ulaşan bu başarı grafiği, geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre %17,6’lık bir artışla 94 milyon 474 bin dolara çıkarak tarihi bir rekor kırdı.

Hızlı trenlerden (roller coaster) dönme dolaplara, atlı karıncalardan çarpışan arabalara kadar geniş bir yelpazede üretim yapan Türkiye’nin en büyük pazarı, gelişmiş eğlence kültürüyle bilinen ABD oldu. 5 yıllık süreçte ABD’ye yapılan 22,6 milyon dolarlık ihracatı Fransa, Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi ülkeler izledi. Kazakistan, Birleşik Krallık, Rusya, İspanya ve Irak da Türk mühendisliğiyle eğlenen ilk 10 ülke arasında yer aldı. Toplam ihracatın yaklaşık %46,1’i bu 10 ülke tarafından gerçekleştirilirken, Türk ürünlerinin hem Batı’da hem de Orta Doğu’da yüksek güven kazandığı görülüyor.