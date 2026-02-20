Yüzlerce Ülke Sadece "Türk Malı" Kullanıyor: 5 Yılda 293 Milyon Dolar İhracat Yapıldı!
Türkiye’nin sanayi ve mühendislikteki gücü, artık sadece otomotiv veya tekstilde değil, dünyanın dört bir yanındaki eğlence parklarında da kendini hissettiriyor. Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ve TÜİK verilerine dayanan güncel rakamlar, Türkiye’nin lunapark ve su parkı ekipmanları üretiminde küresel bir marka haline geldiğini kanıtlıyor. Son 5 yılda toplam 293 milyon 699 bin dolarlık ihracat hacmine ulaşan sektör, Türk imzalı eğlenceyi 110’u aşkın ülkeye taşıdı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İhracat rakamlarında rekor artış sağlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye su parkları sektörün lideri oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın