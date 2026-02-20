onedio
Yüzlerce Ülke Sadece "Türk Malı" Kullanıyor: 5 Yılda 293 Milyon Dolar İhracat Yapıldı!

Ömer Faruk Kino
20.02.2026 - 12:59

Türkiye’nin sanayi ve mühendislikteki gücü, artık sadece otomotiv veya tekstilde değil, dünyanın dört bir yanındaki eğlence parklarında da kendini hissettiriyor. Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ve TÜİK verilerine dayanan güncel rakamlar, Türkiye’nin lunapark ve su parkı ekipmanları üretiminde küresel bir marka haline geldiğini kanıtlıyor. Son 5 yılda toplam 293 milyon 699 bin dolarlık ihracat hacmine ulaşan sektör, Türk imzalı eğlenceyi 110’u aşkın ülkeye taşıdı.

İhracat rakamlarında rekor artış sağlandı.

Türkiye, lunapark ürünleri imalatında dünyada en fazla ihracat yapan 8'inci ülke konumuna yükselerek bu alandaki rüştünü ispatladı. 2021 yılında 26,5 milyon dolar seviyelerinde olan dış satım, her geçen yıl ivmelenerek büyümesini sürdürdü. 2022’de 40,8 milyon dolara, 2024’te ise 80,3 milyon dolara ulaşan bu başarı grafiği, geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre %17,6’lık bir artışla 94 milyon 474 bin dolara çıkarak tarihi bir rekor kırdı.

Hızlı trenlerden (roller coaster) dönme dolaplara, atlı karıncalardan çarpışan arabalara kadar geniş bir yelpazede üretim yapan Türkiye’nin en büyük pazarı, gelişmiş eğlence kültürüyle bilinen ABD oldu. 5 yıllık süreçte ABD’ye yapılan 22,6 milyon dolarlık ihracatı Fransa, Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi ülkeler izledi. Kazakistan, Birleşik Krallık, Rusya, İspanya ve Irak da Türk mühendisliğiyle eğlenen ilk 10 ülke arasında yer aldı. Toplam ihracatın yaklaşık %46,1’i bu 10 ülke tarafından gerçekleştirilirken, Türk ürünlerinin hem Batı’da hem de Orta Doğu’da yüksek güven kazandığı görülüyor.

Türkiye su parkları sektörün lideri oldu.

Sektörün ihraç kalemleri incelendiğinde, su parkı (aquapark) ekipmanlarının 115,6 milyon dolarlık payla zirvede yer aldığı dikkat çekiyor. Su parklarını 82,2 milyon dolarla diğer lunapark üniteleri ve 27,5 milyon dolarla teknoloji odaklı hareket simülatörleri ile sinema sistemleri takip ediyor.

Türkiye’nin bu alandaki yükselişi, sadece bir ekonomik başarı değil, aynı zamanda tasarım ve güvenlik standartlarında yakalanan dünya kalitesinin bir yansımasıdır. Gökyüzüne yükselen dev dönme dolaplardan adrenalin dolu su kaydıraklarına kadar, 'Made in Türkiye' damgası artık dünyanın eğlence rotalarını belirliyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
