Ortamlarda Satılacak Bilgi: ChatGPT'deki "GPT" Neyin Kısaltması?

1. Generative (Üretken)

Geleneksel arama motorları ve klasik yazılımlar, kullanıcıların sorularına yanıt verirken mevcut içerikleri tarar ve var olan bilgiyi listeler. Yani sistem, zaten üretilmiş olan veriyi bulur ve kullanıcıya sunar. ChatGPT’nin “üretken” özelliği ise bu yaklaşımın ötesine geçer. Sistem, aldığı komutlara karşılık olarak daha önce birebir aynı şekilde var olmayan, özgün ve yeni metinler oluşturur.

Bu yönüyle ChatGPT, yalnızca bir bilgi aracı değil, aynı zamanda içerik üretebilen bir yapı olarak konumlanır. Kullanıcının ihtiyacına göre metin yazabilir, özet çıkarabilir, hikâye kurgulayabilir ya da teknik bir konuyu sadeleştirerek anlatabilir. Üretkenlik özelliği, sistemi statik bir veri deposu olmaktan çıkarıp dinamik bir içerik üretim mekanizmasına dönüştürür. Böylece her etkileşimde bağlama uygun, özgün ve anlamlı yanıtlar oluşturulabilir.

2. Pre-trained (Önceden Eğitilmiş)

Bir yapay zekanın kullanıcıyla tutarlı ve anlamlı bir diyalog kurabilmesi için dili ve kavramlar arasındaki ilişkileri öğrenmiş olması gerekir. ChatGPT, kullanıcılarla buluşmadan önce büyük ve çeşitli veri kümeleri üzerinde kapsamlı bir eğitim sürecinden geçirilmiştir. Bu süreçte dil yapıları, kelime ilişkileri, anlatım biçimleri ve farklı konu alanlarına ait temel bilgiler modele öğretilir.

“Önceden eğitilmiş” ifadesi, modelin sıfırdan öğrenmeye başlamadığını, aksine belirli bir bilgi ve dil altyapısıyla kullanıcı karşısına çıktığını gösterir. Bu sayede en basit gündelik sorulardan akademik tartışmalara kadar geniş bir konu yelpazesinde yanıt üretme kapasitesine sahip olur. Eğitim süreci, modelin bağlamı anlamasına ve sorulara mantıklı, tutarlı cevaplar vermesine zemin hazırlar.

3. Transformer (Dönüştürücü)

ChatGPT’nin teknik temelini oluşturan “Transformer” mimarisi, 2017 yılında tanıtılan ve doğal dil işleme alanında önemli bir dönüm noktası kabul edilen bir yöntemdir. Bu mimari metindeki kelimeleri sayısal temsillere dönüştürerek aralarındaki ilişkileri analiz eder. Her kelimenin cümle içindeki rolü ve diğer kelimelerle olan bağı matematiksel olarak değerlendirilir.

Bu yapı sayesinde model, bir cümlede hangi kelimenin hangi bağlamda gelmesi gerektiğini tahmin edebilir. Kelimeleri yalnızca sırayla değil, birbirleriyle olan anlam ilişkileri üzerinden değerlendirir. Sonuç olarak ortaya akıcı, anlam bütünlüğü olan ve bağlama uygun metinler çıkar. Transformer mimarisi, ChatGPT’nin kopuk ifadeler yerine tutarlı ve doğal görünen cümleler kurabilmesinin arkasındaki temel teknolojik altyapıyı oluşturur.