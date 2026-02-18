Ateş Atı Yılı Başladı! Çin Astrolojisine Göre Bu Yıl En Çok Hangi Burçlara Yarayacak?

Köpek burçları için 2026 yılı, adeta ektiklerini biçme ve huzura erme yılı olarak nitelendiriliyor. At ile aralarındaki uyumlu ilişki sayesinde Köpekler, Ateş Atı’nın yakıcı ve bazen yıkıcı olabilen enerjisinden korunarak bu gücü kendi lehlerine çevirmeyi başaracaklar. Özellikle 'Tai Sui' ile olan olumlu etkileşimleri, onlara hem iş hayatında hem de aile yaşantısında büyük bir koruma kalkanı ve şans sağlıyor. Kariyer basamaklarını daha emin adımlarla tırmanacak olan Köpekler, üstlerinden alacakları destekle terfi ya da maaş artışı gibi somut kazanımlar elde edebilirler. Duygusal dünyalarında ise beklenen istikrar nihayet sağlanıyor; eğer bir ilişkileri varsa evlilik ya da ciddi kararlar gündeme gelebilir, bekarlar için ise uzun vadeli ve güven temelli bir aşkın kapıları aralanabilir. Köpek burçları bu yıl sağduyulu yaklaşımları sayesinde çevresindekilere rehberlik ederken, kendi içsel huzurlarını da inşa edecekler.