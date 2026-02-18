onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Ateş Atı Yılı Başladı! Çin Astrolojisine Göre Bu Yıl En Çok Hangi Burçlara Yarayacak?

Ateş Atı Yılı Başladı! Çin Astrolojisine Göre Bu Yıl En Çok Hangi Burçlara Yarayacak?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.02.2026 - 18:09

17 Şubat 2026 itibarıyla Çin astrolojisinde kapılar ardına kadar açıldı ve gökyüzü dizginlenemez bir enerjiyle Ateş Atı’nın hakimiyetine girdi. Bu yıl, durağanlığın sona erdiği, hızın, cesaretin ve büyük dönüşümlerin hayatımızın her alanına sirayet edeceği oldukça dinamik bir dönemi temsil ediyor. Çin takviminin en güçlü ve en hırslı sembollerinden biri olan Ateş Atı, beraberinde getirdiği yakıcı enerjiyle konfor alanlarımızı sarsmaya ve bizi daha önce denemediğimiz yollara itmeye hazır görünüyor. Uzmanlar, bu yılın pasif kalanlar için zorlayıcı, ancak inisiyatif alanlar ve risk yönetebilenler için muazzam ödüllerle dolu olacağını öngörüyor. Gökyüzündeki bu ateşli döngü, özellikle belli burçlar için kariyerden aşka, finanstan kişisel gelişime kadar tam bir sıçrama tahtası görevi görecek.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kaplan burcu

Kaplan burcu

Çin astrolojisinde Kaplan ve At, birbirini doğal olarak destekleyen ve 'üçlü uyum' adı verilen özel bir bağa sahip olan burçlardır. Bu nedenle 2026 Ateş Atı yılı Kaplanlar için son yılların en verimli ve parlak dönemi olmaya aday görünüyor. Kaplan burcunda doğanlar, Atın getirdiği yüksek hıza ve aksiyon odaklı yapıya kolayca adapte olabildikleri için bu yıl kariyerlerinde devasa adımlar atabilirler. Özellikle liderlik vasıflarının ön plana çıkacağı bu dönemde, yarım kalmış projelerin tamamlanması veya tamamen yeni bir iş sahasına geçiş yapmak oldukça yüksek başarı şansı taşıyor. Finansal açıdan ise Atın enerjisi Kaplanlara beklenmedik kaynaklardan gelen kazançlar ve yatırımların hızlıca değerlenmesi şeklinde geri dönecektir. Sosyal hayatta ise karizmalarının doruk noktasına ulaşacağı bu yıl, yeni ortaklıklar ve güçlü dostluklar kurmak için en ideal zaman dilimidir.

Köpek burcu

Köpek burcu

Köpek burçları için 2026 yılı, adeta ektiklerini biçme ve huzura erme yılı olarak nitelendiriliyor. At ile aralarındaki uyumlu ilişki sayesinde Köpekler, Ateş Atı’nın yakıcı ve bazen yıkıcı olabilen enerjisinden korunarak bu gücü kendi lehlerine çevirmeyi başaracaklar. Özellikle 'Tai Sui' ile olan olumlu etkileşimleri, onlara hem iş hayatında hem de aile yaşantısında büyük bir koruma kalkanı ve şans sağlıyor. Kariyer basamaklarını daha emin adımlarla tırmanacak olan Köpekler, üstlerinden alacakları destekle terfi ya da maaş artışı gibi somut kazanımlar elde edebilirler. Duygusal dünyalarında ise beklenen istikrar nihayet sağlanıyor; eğer bir ilişkileri varsa evlilik ya da ciddi kararlar gündeme gelebilir, bekarlar için ise uzun vadeli ve güven temelli bir aşkın kapıları aralanabilir. Köpek burçları bu yıl sağduyulu yaklaşımları sayesinde çevresindekilere rehberlik ederken, kendi içsel huzurlarını da inşa edecekler.

Ejderha burcu

Ejderha burcu

Ejderha burcu, doğuştan gelen dinamizmi ve hırsıyla Ateş Atı’nın yarattığı yüksek voltajlı enerjiyi en iyi yönetebilecek burçlar arasında yer alıyor. 2026 yılı Ejderhalar için sadece çalışmak değil, aynı zamanda yaratıcılıklarını konuşturarak fark yaratmak anlamına geliyor. Özellikle gayrimenkul, borsa veya yeni teknolojik girişimler gibi alanlarda Ejderha burçlarının sezgileri oldukça kuvvetli çalışacak. Bu dönemde yapılacak yatırımların meyvelerini toplamak uzun sürmeyecek, zira At yılı sonuçların hızlı alınmasını destekleyen bir yapıdadır. Sosyal çevrelerinde ise bir yıldız gibi parlayacakları, davetlerin ve organizasyonların aranan ismi olacakları bir süreç onları bekliyor. Ancak Ejderhaların dikkat etmesi gereken tek nokta, Atın getirdiği aşırı özgüvenin bazen gereksiz risklere yol açabileceği gerçeğidir; planlı hareket etmek bu yıl onların en büyük anahtarı olacaktır.

Maymun burcu

Maymun burcu

Maymun burçları için 2026, durağan geçen bir önceki Yılan yılından sonra tam anlamıyla bir 'kabuk değiştirme' dönemini ifade ediyor. Atın hareketli doğası, Maymunların zeki ve çevik karakteriyle birleşince ortaya durdurulamaz bir değişim enerjisi çıkıyor. Bu yıl Maymunlar için taşınma, yurt dışı bağlantılı işler veya uzun seyahatler çok daha sık gündeme gelecektir. Özellikle eğitim hayatına devam eden ya da kendini yeni bir alanda geliştirmek isteyen Maymunlar, Ateş Atı’nın sunduğu öğrenme azminden maksimum düzeyde faydalanacaklar. Finansal konularda ise iki önemli şans yıldızının etkisi altında olmaları, geçmişten gelen borçların kapanmasını veya mülk sahibi olma yolundaki engellerin kalkmasını sağlayabilir. İletişim yeteneklerinin tavan yaptığı bu dönemde, ikna kabiliyetlerini kullanarak hem ticari hem de özel hayatlarında istedikleri her kapıyı açmaları mümkün görünüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın