Hamnet Filminde Dikkat Çeken Detay: Shakespeare de Küpe mi Takıyordu?
Chloé Zhao imzalı ve başrollerinde Paul Mescal ile Jessie Buckley’nin yer aldığı Hamnet filminden kesitler, edebiyat ve sinema çevrelerinde dikkat çekti. Filmde William Shakespeare’i canlandıran Mescal’ın kulağındaki küpe, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Peki Shakespeare de küpe takıyor muydu?
Küpenin tarihsel dayanağı
Rönesans döneminde takılar bir kimlik meselesi olarak görülüyordu.
Film, Maggie O'Farrell’ın aynı adlı romanı Hamnet’ten uyarlandı.
