Hamnet Filminde Dikkat Çeken Detay: Shakespeare de Küpe mi Takıyordu?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.02.2026 - 12:23

Chloé Zhao imzalı ve başrollerinde Paul Mescal ile Jessie Buckley’nin yer aldığı Hamnet filminden kesitler, edebiyat ve sinema çevrelerinde dikkat çekti. Filmde William Shakespeare’i canlandıran Mescal’ın kulağındaki küpe, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Peki Shakespeare de küpe takıyor muydu?

Kaynak

Kaynak: https://www.quora.com/Did-Shakespeare...

Küpenin tarihsel dayanağı

İlk bakışta yaratıcı bir kostüm tercihi gibi görünen bu detayın aslında tarihsel bir referansa dayandığı belirtiliyor. Shakespeare’in en bilinen tasvirlerinden biri olan Chandos Portresi’nde oyun yazarı sol kulağında altın halka küpeyle resmediliyor. Uzmanlara göre 17. Yüzyıl başlarında küpe, yalnızca kadınlara özgü bir aksesuar değil, şairler, denizciler ve saray çevresindeki erkekler arasında da yaygın bir moda unsuru olarak görülüyordu.

Rönesans döneminde takılar bir kimlik meselesi olarak görülüyordu.

Elizabeth dönemi İngiltere’sinde takılar, yalnızca estetik bir tercih değil, aynı zamanda statü ve aidiyet göstergesi olarak da kullanılıyordu. Özellikle sanatçılar ve entelektüeller, toplumsal normların dışına çıkan bu tür aksesuarlarla kimliklerini ifade edebiliyordu. Filmde küpe detayına yer verilmesi, yapımın dönemin kültürel gerçekliğine bağlı kalma çabası olarak yorumlanıyor.

Film, Maggie O'Farrell’ın aynı adlı romanı Hamnet’ten uyarlandı.

Hikaye, Shakespeare’i yalnızca büyük bir oyun yazarı olarak değil, oğlunun kaybıyla sarsılan bir baba olarak ele alıyor. Mescal’ın küpeli görüntüsü ise bu yorumda sanatçının kişisel ve insani yönünü vurgulayan sembolik bir ayrıntı olarak öne çıkıyor.

Paylaşılan ilk kareler, Hamnet’in hem tarihsel detaylara verdiği önemi hem de Shakespeare’e daha insani bir bakış sunmayı hedeflediğini gösteriyor. Filmdeki küçük bir aksesuar detayı bile izleyiciyi Rönesans İngiltere’sinin kültürel atmosferi üzerine yeniden düşünmeye sevk etmiş durumda.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
