Bölgede Trilyon Dolarlık Hazine Bulundu: Bir Ülke Kadar Alanı Kaplıyor
Antarktika’nın beyaz örtüsünün altında gizlenen sırlar, modern bilimin imkanlarıyla birer birer gün yüzüne çıkıyor. Son olarak Pine Island Buzulu’nun derinliklerinde keşfedilen devasa jeolojik oluşum, hem kıtanın gizemli geçmişine ışık tutuyor hem de gezegenimizin geleceğine dair kritik ipuçları barındırıyor. Bilim dünyasında büyük heyecan yaratan bu keşif, yaklaşık 100 kilometre genişliğinde ve 7 kilometre kalınlığında dev bir granit yatağının varlığını kanıtladı.
Uzmanlar pembe granitlerin 175 milyon yıllık yolculuğunu araştırıyor.
Araştırma, Pine Island Buzulu’nun geçmişte bugünkünden çok daha heybetli ve güçlü olduğunu gösteriyor.
Peki bu trilyon dolarlık buz altı rezervinin çıkarılması mümkün mü?
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
