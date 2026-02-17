Modemin Yanında Olunca İnterneti Yavaşlatan Cihazlar Belli Oldu
Evde internet hızınızın aniden düşmesinin sebebi servis sağlayıcınız değil, modemin hemen yanındaki masum görünümlü bir cihaz olabilir. Yapılan güncel araştırmalar, belirli elektronik aletlerin Wi-Fi sinyallerini ciddi oranda sabote ettiğini ortaya koyuyor.
Evinizde Wi-Fi sinyalinin gizli düşmanları bulunuyor.
Bebek monitörleri ve bluetooth cihazlara dikkat etmek gerekiyor.
İnterneti hızlandırmak için basit çözümler var.
