Modemin Yanında Olunca İnterneti Yavaşlatan Cihazlar Belli Oldu

İnternet performansını geri kazanmak için modemin yerini değiştirmek en etkili yöntemdir. Uzmanlar, modemin yerden yüksekte, evin merkezi bir noktasında ve diğer elektronik cihazlardan en az 1,5-2 metre uzakta tutulmasını öneriyor.

Performans artışı için şu adımları izleyebilirsiniz:

5 GHz Bandına Geçin: Eğer modeminiz destekliyorsa, daha az cihazın bulunduğu 5 GHz frekansını kullanın.

Metallerden Uzak Tutun: Modemi ayna, metal dolap veya akvaryum yanına koymayın.

Cihazları Ayırın: Mikrodalga ve bebek telsizi gibi cihazları modemle aynı odada bulundurmamaya özen gösterin.

Bu küçük düzenlemelerle, ekstra bir ücret ödemeden internet hızınızda %30'a varan bir iyileşme sağlamanız mümkündür.