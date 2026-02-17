onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Modemin Yanında Olunca İnterneti Yavaşlatan Cihazlar Belli Oldu

Modemin Yanında Olunca İnterneti Yavaşlatan Cihazlar Belli Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.02.2026 - 18:25

Evde internet hızınızın aniden düşmesinin sebebi servis sağlayıcınız değil, modemin hemen yanındaki masum görünümlü bir cihaz olabilir. Yapılan güncel araştırmalar, belirli elektronik aletlerin Wi-Fi sinyallerini ciddi oranda sabote ettiğini ortaya koyuyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.agl.com.au/discover/home/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evinizde Wi-Fi sinyalinin gizli düşmanları bulunuyor.

Evinizde Wi-Fi sinyalinin gizli düşmanları bulunuyor.

İnternet bağlantısında yaşanan kopmalar ve hız düşüşleri genellikle altyapı sorunlarına bağlanır. Ancak çoğu zaman sorun evin içindeki 'frekans kirliliğinden' kaynaklanır. Çoğu modem 2.4 GHz frekans bandında çalışır ve bu bant, evdeki pek çok diğer cihaz tarafından da kullanılır. Uzmanlar, özellikle mikrodalga fırınların bu konuda en büyük suçlu olduğunu belirtiyor. Mikrodalgalar çalışırken yaydıkları yüksek elektromanyetik dalgalar Wi-Fi sinyallerini adeta bir duvar gibi engelleyebilir.

Bebek monitörleri ve bluetooth cihazlara dikkat etmek gerekiyor.

Bebek monitörleri ve bluetooth cihazlara dikkat etmek gerekiyor.

Sadece mutfak aletleri değil, yatak odasındaki cihazlar da interneti yavaşlatabilir. Bebek monitörleri ve eski nesil kablosuz telefonlar modeme yakın konumlandırıldığında sinyal çakışmasına neden olur. Ayrıca, sürekli açık olan Bluetooth hoparlörler ve akıllı saatler de aynı frekans bandını işgal ederek veri trafiğinde 'darboğaz' yaratır. Özellikle metal yüzeyli eşyalar ve aynalar, sinyali yansıtarak kapsama alanını daraltan fiziksel engeller arasında ilk sırada yer almaktadır.

İnterneti hızlandırmak için basit çözümler var.

İnterneti hızlandırmak için basit çözümler var.

İnternet performansını geri kazanmak için modemin yerini değiştirmek en etkili yöntemdir. Uzmanlar, modemin yerden yüksekte, evin merkezi bir noktasında ve diğer elektronik cihazlardan en az 1,5-2 metre uzakta tutulmasını öneriyor.

Performans artışı için şu adımları izleyebilirsiniz:

  • 5 GHz Bandına Geçin: Eğer modeminiz destekliyorsa, daha az cihazın bulunduğu 5 GHz frekansını kullanın.

  • Metallerden Uzak Tutun: Modemi ayna, metal dolap veya akvaryum yanına koymayın.

  • Cihazları Ayırın: Mikrodalga ve bebek telsizi gibi cihazları modemle aynı odada bulundurmamaya özen gösterin.

Bu küçük düzenlemelerle, ekstra bir ücret ödemeden internet hızınızda %30'a varan bir iyileşme sağlamanız mümkündür.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın