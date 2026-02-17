TikTok'ta Önerilen Bu Yağ Aslında Saç Uzamasına Fayda Sağlamıyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilimsel veriler ne kadar güçlü?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ev yapımı karışımlar ve riskler
Bütünsel yaklaşım uzmanların en önemli tasviyesi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın