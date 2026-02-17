TikTok'ta Önerilen Bu Yağ Aslında Saç Uzamasına Fayda Sağlamıyor!

Sosyal medyadaki popülerliğine rağmen biberiye suyunun saç üzerindeki etkisine dair kanıtlar hala sınırlı kabul ediliyor. ELLE’e konuşan trikolog Annabel Kingsley, biberiye yağının etkisini gösteren ve sıkça atıf yapılan 2015 tarihli çalışmanın bazı eksiklikleri olduğunu vurguluyor.

Bu araştırma sadece erkek tipi saç dökülmesi yaşayan 50 erkek üzerinde yapılmış ve sonuçlar %2 minoksidil ile kıyaslanmıştır. Ancak uzmanlar erkeklerde genellikle %5’lik solüsyonların etkili olduğunu, bu nedenle çalışmanın biberiye yağını 'etkisiz bir dozajla' kıyaslamış olabileceğini belirtiyor. Kadın tipi saç dökülmesinin çok daha karmaşık ve çok faktörlü olması, bu sonuçların herkes için geçerli olamayacağını gösteriyor.