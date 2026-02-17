onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
TikTok'ta Önerilen Bu Yağ Aslında Saç Uzamasına Fayda Sağlamıyor!

TikTok'ta Önerilen Bu Yağ Aslında Saç Uzamasına Fayda Sağlamıyor!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.02.2026 - 17:26

TikTok’ta milyonlarca izlenmeye ulaşan biberiye suyu trendi, saç uzatmak isteyenler için mucizevi bir çözüm olarak sunuluyor. Ancak uzmanlar ev yapımı bu karışımların vaatleri ile bilimsel veriler arasındaki farklar konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.

Detaylar 👇

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bilimsel veriler ne kadar güçlü?

Bilimsel veriler ne kadar güçlü?

Sosyal medyadaki popülerliğine rağmen biberiye suyunun saç üzerindeki etkisine dair kanıtlar hala sınırlı kabul ediliyor. ELLE’e konuşan trikolog Annabel Kingsley, biberiye yağının etkisini gösteren ve sıkça atıf yapılan 2015 tarihli çalışmanın bazı eksiklikleri olduğunu vurguluyor.

Bu araştırma sadece erkek tipi saç dökülmesi yaşayan 50 erkek üzerinde yapılmış ve sonuçlar %2 minoksidil ile kıyaslanmıştır. Ancak uzmanlar erkeklerde genellikle %5’lik solüsyonların etkili olduğunu, bu nedenle çalışmanın biberiye yağını 'etkisiz bir dozajla' kıyaslamış olabileceğini belirtiyor. Kadın tipi saç dökülmesinin çok daha karmaşık ve çok faktörlü olması, bu sonuçların herkes için geçerli olamayacağını gösteriyor.

Ev yapımı karışımlar ve riskler

Ev yapımı karışımlar ve riskler

Biberiye suyu, yağına göre daha hafif bir alternatif olarak görülse de evde hazırlanan formüller bazı riskler barındırıyor. Uzmanlar, mutfak koşullarında hazırlanan ürünlerin sterilizasyon ve saklama sorunlarına dikkat çekiyor:

  • Tahriş Riski: Doğru seyreltilmemiş veya kafa derisine uygun olmayan karışımlar hassasiyete yol açabilir.

  • Bozulma: Koruyucu içermeyen ev yapımı sular hızla bakteri üretebilir. Bu nedenle buzdolabında saklanmalı ve birkaç gün içinde tüketilmelidir.

  • Zaman Kaybı: İlerleyici saç dökülmesi yaşayan kişilerin etkisiz yöntemlerle vakit kaybetmesi, tıbbi müdahale şansını azaltarak psikolojik stres yaratabilir.

Bütünsel yaklaşım uzmanların en önemli tasviyesi

Bütünsel yaklaşım uzmanların en önemli tasviyesi

Saç sağlığı sadece kafa derisine sürülen bir suyla değil, vücudun genel dengesiyle ilgilidir. Uzmanlar saç dökülmesiyle mücadelede öncelikle beslenme düzeninin iyileştirilmesini, vitamin eksikliklerinin giderilmesini ve stres yönetimini önceliklendiriyor.

Eğer saçlarınızda belirgin bir seyrelme fark ediyorsanız, ev yapımı solüsyonlarla zaman kaybetmek yerine bir dermatoloğa başvurarak dökülmenin kök nedenini (hormonal, genetik veya çevresel) öğrenmeniz en sağlıklı yoldur. Bilimsel olarak formüle edilmiş, güvenlik testlerinden geçmiş profesyonel saç serumları, evde hazırlanan karışımlara göre çok daha öngörülebilir sonuçlar sunmaktadır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın