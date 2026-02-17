O Kadar da Hızlı Değilmiş: Işık Hızının Görüntüsü İlk Kez Fotoğraflandı

1924 yılında Anton Lampa’nın temellerini attığı, 1959’da ise Roger Penrose ve James Terrell tarafından matematiksel olarak detaylandırılan bu teori, alışılagelmiş algılarımıza meydan okur. Genel kanı, ışık hızına yaklaşan bir nesnenin hareket yönünde boyca kısalacağı (Lorentz büzülmesi) yönündeydi. Ancak Terrell ve Penrose, bir fotoğraf karesinin anlık bir kesit olmadığını, farklı zamanlarda yola çıkmış ışık dalgalarının birleşimi olduğunu savundu.

Bu teoriye göre, çok hızlı hareket eden bir küpü fotoğrafladığınızda, ışığın kameraya ulaşma süresindeki mikroskobik farklar nedeniyle küpün sadece ön yüzünü değil, arkada kalan yan yüzlerini ve köşelerini de görürsünüz. Sonuç; büzülmüş bir cisim değil, sanki izleyiciye doğru hafifçe dönmüş gibi görünen bir optik illüzyondur.