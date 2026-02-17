Dünyanın En Zeki Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?
Kaynak: https://international-iq-test.com/en/...
2026 yılının ilk günlerinde yayımlanan küresel IQ raporu, dünya çapında büyük bir yankı uyandırdı. International IQ Test platformu tarafından hazırlanan 'Top 100 Countries by Average IQ 2026' çalışması, 2026 itibarıyla güncellenerek kamuoyuyla paylaşıldı. 2025 yılı boyunca yaklaşık 1 milyon 213 bin kişinin katıldığı Raven tipi soyut akıl yürütme testlerinden elde edilen veriler, ülkelerin bilişsel performans haritasını gözler önüne seriyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Listenin en üst sıralarına bakıldığında, Doğu Asya ülkelerinin ağırlığı net bir şekilde görülüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye en zeki ülkeler arasında kaçıncı sırada?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın