Dünyanın En Zeki Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Peki merakla beklenen Türkiye bu listenin neresinde? 2026 verilerine göre Türkiye, 97 IQ ortalamasıyla dünya genelinde 69. sırada kendine yer bulabildi. Bu sonuç önceki yılın verileriyle kıyaslandığında dikkat çekici bir gerilemeyi işaret ediyor. 2025 raporunda Türkiye’nin IQ ortalaması 99,07 olarak kaydedilmişti. Yaklaşık 2 puanlık bu düşüş, sosyoekonomik değişimlerin ve test katılım profilinin sonuçlar üzerindeki etkisini tartışmaya açtı.

Uzmanlar, bu tür çevrim içi testlerin her ne kadar geniş bir örneklem sunsa da, akademik bir kesinlik taşımadığını hatırlatıyor. Raven tipi testler kültürel önyargıları minimize etse de, eğitim kalitesi, beslenme alışkanlıkları ve dijital okuryazarlık gibi faktörler sonuçları doğrudan etkileyebiliyor. Raporun gönüllülük esasına dayanması, sonuçların tüm ülke nüfusunu %100 temsil etmediğini, ancak toplumsal eğilimler hakkında önemli ipuçları sunduğunu gösteriyor.