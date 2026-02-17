onedio
Dünyanın En Zeki Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Dünyanın En Zeki Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

17.02.2026 - 18:52

2026 yılının ilk günlerinde yayımlanan küresel IQ raporu, dünya çapında büyük bir yankı uyandırdı. International IQ Test platformu tarafından hazırlanan 'Top 100 Countries by Average IQ 2026' çalışması, 2026 itibarıyla güncellenerek kamuoyuyla paylaşıldı. 2025 yılı boyunca yaklaşık 1 milyon 213 bin kişinin katıldığı Raven tipi soyut akıl yürütme testlerinden elde edilen veriler, ülkelerin bilişsel performans haritasını gözler önüne seriyor.

Listenin en üst sıralarına bakıldığında, Doğu Asya ülkelerinin ağırlığı net bir şekilde görülüyor.

Listenin en üst sıralarına bakıldığında, Doğu Asya ülkelerinin ağırlığı net bir şekilde görülüyor.

Güney Kore, 106.97 IQ ortalamasıyla dünyanın en zeki ülkesi unvanını korurken, onu hemen ardından 106.48 puanla Çin ve 106.3 puanla Japonya takip ediyor. Listede dördüncü sırada 104.8 puanla sürpriz bir çıkış yapan İran yer alırken, Avustralya ve Rusya gibi ülkeler de ilk on içerisindeki yerini sağlamlaştırmış durumda.

İşte 2026 yılı raporuna göre dünyanın en yüksek IQ ortalamasına sahip ilk 20 ülkesi:

  • 1. Güney Kore: 106.97

  • 2. Çin: 106.48

  • 3. Japonya: 106.3

  • 4. İran: 104.8

  • 5. Avustralya: 104.45

  • 6. Rusya: 103.78

  • 7. Singapur: 103.56

  • 8. Moğolistan: 102.61

  • 9. Yeni Zelanda: 102.35

  • 10. Vietnam: 102.26

  • 11. İspanya: 102.24

  • 12. Kıbrıs: 102.12

  • 13. Kanada: 102.09

  • 14. Birleşik Krallık: 101.57

  • 15. Sri Lanka: 101.22

  • 16. Slovenya: 101.15

  • 17. Belarus: 101.05

  • 18. ABD: 101.04

  • 19. Arnavutluk: 101

  • 20. İsviçre: 100.84

Türkiye en zeki ülkeler arasında kaçıncı sırada?

Türkiye en zeki ülkeler arasında kaçıncı sırada?

Peki merakla beklenen Türkiye bu listenin neresinde? 2026 verilerine göre Türkiye, 97 IQ ortalamasıyla dünya genelinde 69. sırada kendine yer bulabildi. Bu sonuç önceki yılın verileriyle kıyaslandığında dikkat çekici bir gerilemeyi işaret ediyor. 2025 raporunda Türkiye’nin IQ ortalaması 99,07 olarak kaydedilmişti. Yaklaşık 2 puanlık bu düşüş, sosyoekonomik değişimlerin ve test katılım profilinin sonuçlar üzerindeki etkisini tartışmaya açtı.

Uzmanlar, bu tür çevrim içi testlerin her ne kadar geniş bir örneklem sunsa da, akademik bir kesinlik taşımadığını hatırlatıyor. Raven tipi testler kültürel önyargıları minimize etse de, eğitim kalitesi, beslenme alışkanlıkları ve dijital okuryazarlık gibi faktörler sonuçları doğrudan etkileyebiliyor. Raporun gönüllülük esasına dayanması, sonuçların tüm ülke nüfusunu %100 temsil etmediğini, ancak toplumsal eğilimler hakkında önemli ipuçları sunduğunu gösteriyor.

Yorum Yazın