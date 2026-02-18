40 Yıllık İtfaiye Kaptanı Açıkladı: "Çatınıza Bu Güneş Panelini Takmanın Hayati Önemi Var"

Geleneksel 'string' (dizi) inverter sistemlerinde, güneş panelleri birbirine seri bağlanarak yüksek voltajlı bir DC (doğru akım) hattı oluşturur. Bu sistemlerde, merkezi inverter kapatılsa bile paneller ile cihaz arasındaki kablolarda gün ışığı olduğu sürece elektrik akımı devam eder. Bu durum, yangın anında çatıya müdahale eden itfaiye ekipleri için ölümcül bir elektrik çarpılması riski doğurur.

Ankete katılan uzmanların yüzde 98’inden fazlası, mikroinverter mimarisini en güvenli seçenek olarak öneriyor. Bu sistemde her panelin arkasında bağımsız bir inverter bulunur ve enerji daha panel seviyesindeyken güvenli AC (alternatif akım) formuna dönüştürülür. Böylece çatıda boydan boya uzanan tehlikeli yüksek voltaj hatlarının varlığı ortadan kalkar.