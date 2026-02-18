40 Yıllık İtfaiye Kaptanı Açıkladı: "Çatınıza Bu Güneş Panelini Takmanın Hayati Önemi Var"
Güneş enerjisi sistemleri, sürdürülebilir bir gelecek için vazgeçilmez bir teknoloji haline gelse de bu sistemlerin kurulum aşamasında güvenlik parametrelerinin göz ardı edilmesi ciddi riskleri beraberinde getirebiliyor. ABD'de 40 yıllık saha tecrübesine sahip itfaiyecilerin katılımıyla gerçekleştirilen Solar and Fire Education (SAFE) programı, çatı tipi sistemlerde güvenliğin merkezine 'mikroinverter' teknolojisini koyuyor.
Yüksek voltaj riskine karşı panel bazlı güvenlik.
Bu tür paneller hızlı kapatma ve operasyonel kolaylık sağlıyor.
