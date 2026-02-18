onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
40 Yıllık İtfaiye Kaptanı Açıkladı: "Çatınıza Bu Güneş Panelini Takmanın Hayati Önemi Var"

40 Yıllık İtfaiye Kaptanı Açıkladı: "Çatınıza Bu Güneş Panelini Takmanın Hayati Önemi Var"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.02.2026 - 10:35

Güneş enerjisi sistemleri, sürdürülebilir bir gelecek için vazgeçilmez bir teknoloji haline gelse de bu sistemlerin kurulum aşamasında güvenlik parametrelerinin göz ardı edilmesi ciddi riskleri beraberinde getirebiliyor. ABD'de 40 yıllık saha tecrübesine sahip itfaiyecilerin katılımıyla gerçekleştirilen Solar and Fire Education (SAFE) programı, çatı tipi sistemlerde güvenliğin merkezine 'mikroinverter' teknolojisini koyuyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.pv-magazine.com/2026/01/3...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yüksek voltaj riskine karşı panel bazlı güvenlik.

Yüksek voltaj riskine karşı panel bazlı güvenlik.

Geleneksel 'string' (dizi) inverter sistemlerinde, güneş panelleri birbirine seri bağlanarak yüksek voltajlı bir DC (doğru akım) hattı oluşturur. Bu sistemlerde, merkezi inverter kapatılsa bile paneller ile cihaz arasındaki kablolarda gün ışığı olduğu sürece elektrik akımı devam eder. Bu durum, yangın anında çatıya müdahale eden itfaiye ekipleri için ölümcül bir elektrik çarpılması riski doğurur.

Ankete katılan uzmanların yüzde 98’inden fazlası, mikroinverter mimarisini en güvenli seçenek olarak öneriyor. Bu sistemde her panelin arkasında bağımsız bir inverter bulunur ve enerji daha panel seviyesindeyken güvenli AC (alternatif akım) formuna dönüştürülür. Böylece çatıda boydan boya uzanan tehlikeli yüksek voltaj hatlarının varlığı ortadan kalkar.

Bu tür paneller hızlı kapatma ve operasyonel kolaylık sağlıyor.

Bu tür paneller hızlı kapatma ve operasyonel kolaylık sağlıyor.

Mikroinverterlerin sağladığı en büyük avantajlardan biri, yasal zorunluluk olan 'rapid shutdown' (hızlı kapatma) özelliğinin sistemin doğasında bulunmasıdır. Acil bir durumda sistem kapatıldığında, enerji panel seviyesinde kesilerek müdahale ekipleri için güvenli bir çalışma alanı oluşturulur. Ek donanım ihtiyacını minimize eden bu yapı, arıza riskini de düşürerek uzun vadeli güvenliği pekiştirir.

Her ne kadar bu raporu hazırlayan SAFE kurucusu Richard Birt’ün sektör paydaşlarıyla danışmanlık bağları bulunsa da ortaya çıkan sonuçlar ilk müdahale ekiplerinin sahadaki pratik kaygılarını net bir şekilde yansıtıyor. Güneş paneli seçimi artık sadece verimlilik değil, aynı zamanda can güvenliği odaklı bir mühendislik kararı haline gelmiş durumda.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın