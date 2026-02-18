Tüm Dünya Hataylı Ayşe Naz'ın Peşinde: Dünya Birincisi Oldu!

Ayşe Naz daha önce de Yapay Zeka Olimpiyatları’nda Türkiye milli takımında yer alarak ülkemizi temsil etmişti. Yaşadığı süreci 'Hayatımda gördüğüm en zor sorulardı' diyerek özetleyen Kara, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk gönüllüsü. UNICEF tarafından seçilen 14 genç liderden biri olarak, 'Geleceği Eşitle Projesi' kapsamında 1500’den fazla gence gönüllü eğitim vererek toplumsal fayda sağlıyor.

Ayşe Naz Kara, hem akademik dehası hem de liderlik vasıflarıyla, Türkiye’nin gelecekteki bilim dünyasında en parlak yıldızlarından biri olacağını şimdiden kanıtlamış durumda. Genç yeteneğin hedefi ise çok net: Dünyanın dört bir yanında ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmaya devam etmek.