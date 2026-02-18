onedio
Tüm Dünya Hataylı Ayşe Naz'ın Peşinde: Dünya Birincisi Oldu!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.02.2026 - 14:23

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde başlayan bir başarı hikayesi, bugün tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmiş durumda. Özel bir lise öğrencisi olan 17 yaşındaki Ayşe Naz Kara, ABD’nin Houston kentinde düzenlenen Uluslararası Copernicus Olimpiyatı’nda sergilediği üstün performansla 'Doğa Bilimleri' dalında dünya birinciliğine adını yazdırdı. İlk aşamada tüm soruları doğru yanıtlayarak dikkatleri üzerine çeken Kara, NASA ve Rice Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen dünya finallerine tam burslu olarak davet edilen nadir yeteneklerden biri oldu.

Ayşe Naz "Tartışmasız Kazanan" unvanını kazandı.

Houston’da gerçekleşen zorlu finallerde, NASA profesörlerinden ders alma ayrıcalığına erişen Ayşe Naz, rakiplerini geride bırakarak 'Absolute Winner' (Tartışmasız Kazanan) unvanını kazandı. Madalyasını bizzat NASA profesörü Dr. Kumar Krishen’in elinden alan genç deha, ödül töreninde Türk bayrağını dalgalandırarak göğsümüzü kabarttı. Yarışma sonrasındaki süreçte ise dünyanın en prestijli eğitim kurumlarından teklifler alırken, NASA profesörlerinden üniversite başvuruları için özel referans teklifleri topladı.

Ayşe'nin başarısı sadece bu madalyayla sınırlı değil.

Ayşe Naz daha önce de Yapay Zeka Olimpiyatları’nda Türkiye milli takımında yer alarak ülkemizi temsil etmişti. Yaşadığı süreci 'Hayatımda gördüğüm en zor sorulardı' diyerek özetleyen Kara, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk gönüllüsü. UNICEF tarafından seçilen 14 genç liderden biri olarak, 'Geleceği Eşitle Projesi' kapsamında 1500’den fazla gence gönüllü eğitim vererek toplumsal fayda sağlıyor.

Ayşe Naz Kara, hem akademik dehası hem de liderlik vasıflarıyla, Türkiye’nin gelecekteki bilim dünyasında en parlak yıldızlarından biri olacağını şimdiden kanıtlamış durumda. Genç yeteneğin hedefi ise çok net: Dünyanın dört bir yanında ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmaya devam etmek.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
