Tüm Dünya Hataylı Ayşe Naz'ın Peşinde: Dünya Birincisi Oldu!
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde başlayan bir başarı hikayesi, bugün tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmiş durumda. Özel bir lise öğrencisi olan 17 yaşındaki Ayşe Naz Kara, ABD’nin Houston kentinde düzenlenen Uluslararası Copernicus Olimpiyatı’nda sergilediği üstün performansla 'Doğa Bilimleri' dalında dünya birinciliğine adını yazdırdı. İlk aşamada tüm soruları doğru yanıtlayarak dikkatleri üzerine çeken Kara, NASA ve Rice Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen dünya finallerine tam burslu olarak davet edilen nadir yeteneklerden biri oldu.
Ayşe Naz "Tartışmasız Kazanan" unvanını kazandı.
Ayşe'nin başarısı sadece bu madalyayla sınırlı değil.
