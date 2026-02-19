Dünyanın En Borçlu Ülkesinde Neden Hala Herkesin Keyfi Yerinde?
Ekonomik başarıyı sadece kasanın doluluğuyla ölçmek yanıltıcı olabilir. Bir ülkenin mali sağlığını anlamak için sadece borç miktarına değil, bu borcun Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranına bakmak gerekir. FocusEconomics’in 2025 projeksiyonları, küresel borç haritasında çarpıcı bir tabloyu ortaya koyuyor: Bazı ülkeler borcu bir strateji olarak kullanırken, bazıları bu yükün altında eziliyor.
Dünyanın en yüksek borç oranına sahip ülkesi olan Japonya (%242), garip bir şekilde krizden en uzak görünen aktörlerden biri.
Asya’daki "planlı" borçlanmanın aksine, Eritre (%210) ve Sudan (%128) gibi ülkelerde borç hayatta kalma çabasının acı bir sonucu.
Küresel devler de bu sarmalın dışında değil.
