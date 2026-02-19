Dünyanın En Borçlu Ülkesinde Neden Hala Herkesin Keyfi Yerinde?

Yaşlanan nüfusun sosyal maliyetleri ve bitmek bilmeyen ekonomik teşvik paketleri bu devasa rakamı doğursa da, kriz çıkmamasının hayati bir sebebi var: Borcun neredeyse tamamı Japon Merkez Bankası ve yerel yatırımcıların elinde. Yani Japonya kendi halkına borçlu.

Benzer bir 'bilinçli' tablo Singapur’da (%173) görülüyor. Kağıt üzerinde ürkütücü duran bu oran, aslında güçlü bir finansal mühendisliğin ürünü. Bütçe fazlası veren ve devasa döviz rezervlerine sahip olan ülke, zorunlu tasarruf sistemine güvenli yatırım aracı sağlamak için bu borcu kasıtlı olarak yaratıyor.