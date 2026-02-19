onedio
Instagram'ın Şok Edici Projesi: Artık Hayatta Olmasanız Bile Yerinize Paylaşım Yapılabilecek

Instagram'ın Şok Edici Projesi: Artık Hayatta Olmasanız Bile Yerinize Paylaşım Yapılabilecek

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.02.2026 - 15:17

Sosyal medya devi Meta, kullanıcıların ölümünden sonra dijital varlıklarını sürdürebilecek tartışmalı bir yapay zeka sisteminin patentini aldı. Teknoloji dünyasında yankı uyandıran bu hamle, dijital miras ve yapay zeka etiği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın çatı kuruluşu Meta, kullanıcıları için ölümsüzlük kapısını aralayabilecek sıra dışı bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram’ın çatı kuruluşu Meta, kullanıcıları için ölümsüzlük kapısını aralayabilecek sıra dışı bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Şirket, kullanıcıların platformdan ayrılması veya hayatını kaybetmesi durumunda, onların yerine paylaşım yapmaya devam edebilen, yorum yazan ve hatta mesajlara cevap veren bir yapay zeka sistemi için resmi patent aldı.

Söz konusu patent, bir kullanıcının geçmişteki paylaşımlarını, yorumlarını, mesajlarını ve genel etkileşim tarzını analiz eden gelişmiş bir Büyük Dil Modeli (LLM) üzerine kurulu. Bu sistem, elde ettiği verilerle kullanıcının 'dijital ikizini' oluşturuyor. Teknoloji sadece metin tabanlı paylaşımlarla sınırlı kalmıyor; gelecekte sesli veya görüntülü etkileşimleri bile taklit edebilecek bir potansiyel barındırıyor. Meta’ya göre bu sistem, bir kullanıcının platformdan ani ayrılışının (ölüm gibi durumlarda) takipçileri ve sevdikleri üzerindeki 'sarsıcı ve kalıcı etkisini' azaltmayı amaçlıyor.

Teknolojinin sunduğu imkanlar ne kadar etkileyici görünse de, beraberinde getirdiği etik sorular oldukça derin.

Teknolojinin sunduğu imkanlar ne kadar etkileyici görünse de, beraberinde getirdiği etik sorular oldukça derin.

Uzmanlar, ölen birinin dijital bir simülasyonuyla etkileşime girmenin yas sürecini doğal akışından saptırabileceği konusunda uyarıyor. Ayrıca, kişinin rızası olmadan verilerinin bu şekilde kullanılması, mahremiyet, veri mülkiyeti ve 'dijital miras' hakları gibi hukuki boşlukları da gündeme taşıyor. 'Grief Tech' (Yas Teknolojisi) olarak adlandırılan bu alan, insan-makine sınırlarını hiç olmadığı kadar bulanıklaştırıyor.

Meta yetkilileri, gelen tepkiler üzerine yaptıkları açıklamada, patent almanın her zaman bir ürünün hayata geçeceği anlamına gelmediğini vurguladı. Şirket, bu teknolojiyi şu an için geliştirme veya kullanıma sunma gibi bir planlarının olmadığını belirtti. Teknoloji devleri, gelecekteki olası ihtiyaçları öngörerek binlerce patent alsa da, bu hamle Silikon Vadisi’nin dijital kimliği sonsuza dek koruma konusundaki vizyonunu açıkça ortaya koyuyor.

