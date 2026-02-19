Instagram'ın Şok Edici Projesi: Artık Hayatta Olmasanız Bile Yerinize Paylaşım Yapılabilecek
Sosyal medya devi Meta, kullanıcıların ölümünden sonra dijital varlıklarını sürdürebilecek tartışmalı bir yapay zeka sisteminin patentini aldı. Teknoloji dünyasında yankı uyandıran bu hamle, dijital miras ve yapay zeka etiği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram’ın çatı kuruluşu Meta, kullanıcıları için ölümsüzlük kapısını aralayabilecek sıra dışı bir teknoloji üzerinde çalışıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teknolojinin sunduğu imkanlar ne kadar etkileyici görünse de, beraberinde getirdiği etik sorular oldukça derin.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın