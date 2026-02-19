Instagram'ın Şok Edici Projesi: Artık Hayatta Olmasanız Bile Yerinize Paylaşım Yapılabilecek

Şirket, kullanıcıların platformdan ayrılması veya hayatını kaybetmesi durumunda, onların yerine paylaşım yapmaya devam edebilen, yorum yazan ve hatta mesajlara cevap veren bir yapay zeka sistemi için resmi patent aldı.

Söz konusu patent, bir kullanıcının geçmişteki paylaşımlarını, yorumlarını, mesajlarını ve genel etkileşim tarzını analiz eden gelişmiş bir Büyük Dil Modeli (LLM) üzerine kurulu. Bu sistem, elde ettiği verilerle kullanıcının 'dijital ikizini' oluşturuyor. Teknoloji sadece metin tabanlı paylaşımlarla sınırlı kalmıyor; gelecekte sesli veya görüntülü etkileşimleri bile taklit edebilecek bir potansiyel barındırıyor. Meta’ya göre bu sistem, bir kullanıcının platformdan ani ayrılışının (ölüm gibi durumlarda) takipçileri ve sevdikleri üzerindeki 'sarsıcı ve kalıcı etkisini' azaltmayı amaçlıyor.