Nesli Tükendi Sanılıyordu: 6 Bin Yıl Sonra İki Kayıp Hayvan Türü Ortaya Çıktı

Her elinde diğer parmaklara göre çok daha uzun bir parmak taşıyan minik keseli sıçan, keşfin en dikkat çekici canlılarından. Yaklaşık 200 gram ağırlığındaki canlı kahverengi kürkü ve iri gözleriyle tanınıyor. En ayırt edici özellik ise dördüncü parmağın diğer parmakların neredeyse iki katı uzunluğunda olması. Uzun parmak sayesinde ağaç gövdelerinin içindeki böcek larvalarına ulaşabiliyor. Beslenme düzeninin büyük kısmı da tam olarak o larvalardan oluşuyor.

Aynı bölgede görülen ikinci tür ise halka kuyruklu uçan keseli. Kuyruğu dalları kavrayabilecek kadar güçlü. Yüksek ağaçların kovuklarında yaşamayı tercih ediyor ve ağaçlar arasında süzülerek hareket edebiliyor.

Uzmanlara göre her iki canlı da binlerce yıl önce ortadan kaybolmuş kabul ediliyordu. Hatta uzun parmaklı keseli sıçanın Buzul Çağı döneminde Avustralya’dan tamamen yok olduğu düşünülüyordu.