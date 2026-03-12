onedio
Nesli Tükendi Sanılıyordu: 6 Bin Yıl Sonra İki Kayıp Hayvan Türü Ortaya Çıktı

Gökçe Cici
12.03.2026 - 15:39

Doğada tamamen kaybolduğu düşünülen türlerin yeniden ortaya çıkması oldukça nadir görülen bir durum. Bilim dünyasında 'Lazarus taksonu' olarak adlandırılan vakalar, yok olduğu sanılan canlıların yıllar sonra yeniden keşfedilmesi anlamına geliyor. Batı Papua’daki yağmur ormanlarında yapılan son keşif de tam olarak böyle bir hikaye sunuyor. Araştırmacılar, binlerce yıldır ortadan kaybolduğu düşünülen iki farklı memeli türüne yeniden ulaştı.

Kaynak

Batı Papua’daki keşif, neslinin tükendiği sanılan iki memeli türünü yeniden gündeme taşıdı.

Her elinde diğer parmaklara göre çok daha uzun bir parmak taşıyan minik keseli sıçan, keşfin en dikkat çekici canlılarından. Yaklaşık 200 gram ağırlığındaki canlı kahverengi kürkü ve iri gözleriyle tanınıyor. En ayırt edici özellik ise dördüncü parmağın diğer parmakların neredeyse iki katı uzunluğunda olması. Uzun parmak sayesinde ağaç gövdelerinin içindeki böcek larvalarına ulaşabiliyor. Beslenme düzeninin büyük kısmı da tam olarak o larvalardan oluşuyor.

Aynı bölgede görülen ikinci tür ise halka kuyruklu uçan keseli. Kuyruğu dalları kavrayabilecek kadar güçlü. Yüksek ağaçların kovuklarında yaşamayı tercih ediyor ve ağaçlar arasında süzülerek hareket edebiliyor. 

Uzmanlara göre her iki canlı da binlerce yıl önce ortadan kaybolmuş kabul ediliyordu. Hatta uzun parmaklı keseli sıçanın Buzul Çağı döneminde Avustralya’dan tamamen yok olduğu düşünülüyordu.

Keşfin arkasında yıllarca süren araştırma ve yerel toplulukların bilgisi var.

Araştırma ekibi ipuçlarını tek tek bir araya getirerek ilerledi. Onlarca yıl önce toplanmış fosiller, eski müze örnekleri ve nadir fotoğraflar yeniden incelendi. Ardından Yeni Gine’nin ulaşılması oldukça zor bölgelerine saha araştırmaları düzenlendi. Çalışmada Avustralyalı bilim insanı Prof. Tim Flannery ile Prof. Kris Helgen de yer aldı.

Tambrauw ve Maybrat topluluklarından yaşlılarla yapılan görüşmeler araştırmanın yönünü değiştirdi. Yerel halkın aktardığı bilgiler sayesinde araştırmacılar doğru bölgelere ulaştı. Maybrat topluluğundan araştırmacı Rika Korain’e göre türlerin doğrulanmasında yerel halkın katkısı kritik rol oynadı. 

Keşif aynı zamanda önemli bir uyarı da taşıyor. Halka kuyruklu uçan keselinin yaşadığı ormanlar giderek artan ağaç kesimi tehdidi altında. Bilim insanları ve doğa koruma kuruluşları, yağmur ormanlarının korunması için yerel toplulukların haklarının güçlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

