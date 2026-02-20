Sultanların Gözdesiydi: Sadece Türkiye'de Çıkarılan Taş "Elmastan 10 Bin Kat Nadir"

'Pleokroizm' adı verilen bu optik fenomen sayesinde taş, gün ışığında canlı bir fıstık yeşiline bürünürken, yapay sarı ışık altında sıcak şeftali ve pembe tonlarına evriliyor. Mum ışığı gibi düşük ışıklı ortamlarda ise zarif bir şampanya rengine dönüşerek izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Bu değerli madenin kıymeti, sadece tek bir bölgeden çıkarılmasından değil, işlenme aşamasındaki hassasiyetinden de kaynaklanıyor. Zultanit kristalleri oldukça kırılgan ve çatlaklı bir yapıya sahiptir. Bu durum, ham madenin ancak %2 ile %5 gibi çok küçük bir kısmının mücevher olarak işlenebilmesine imkan tanıyor. Fire oranının bu denli yüksek olması, usta ellerden çıkan her bir parçanın koleksiyon değerini elmas gibi geleneksel taşların üzerine taşıyor.

Bu taşın son yıllarda artan popülaritesi, piyasada 'Zultanit camı' adı altında satılan sentetik taşların çoğalmasına neden oldu. Uzmanlar tüketicileri bu taklitlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.