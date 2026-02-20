Sultanların Gözdesiydi: Sadece Türkiye'de Çıkarılan Taş "Elmastan 10 Bin Kat Nadir"
Muğla’nın Milas ilçesinde, İlbir Dağları’nın derinliklerinde saklı olan bu hazine mücevher dünyasının ezberlerini bozuyor. Literatürde 'Zultanit' adıyla anılan ve halk arasında 'Sultanit' olarak da bilinen bu taş, elmastan binlerce kat daha nadir bulunuyor. Ayrıca jeolojik yapısı gereği dünyada ticari kalitede sadece Türkiye’de gün yüzüne çıkarılabiliyor. Taşın nadirliği, Türkiye’yi küresel mücevher piyasasında eşsiz ve stratejik bir tedarikçi konumuna yükseltiyor.
Zultanit, ismini doğrudan Osmanlı sultanlarından almaktadır.
Zultanit’i sıradan taşlardan ayıran en büyüleyici özelliği, hiçbir ısıl işlem görmeden tamamen doğal bir biçimde renk değiştirebilmesidir.
