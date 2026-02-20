onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sultanların Gözdesiydi: Sadece Türkiye'de Çıkarılan Taş "Elmastan 10 Bin Kat Nadir"

Sultanların Gözdesiydi: Sadece Türkiye'de Çıkarılan Taş "Elmastan 10 Bin Kat Nadir"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.02.2026 - 16:22

Muğla’nın Milas ilçesinde, İlbir Dağları’nın derinliklerinde saklı olan bu hazine mücevher dünyasının ezberlerini bozuyor. Literatürde 'Zultanit' adıyla anılan ve halk arasında 'Sultanit' olarak da bilinen bu taş, elmastan binlerce kat daha nadir bulunuyor. Ayrıca jeolojik yapısı gereği dünyada ticari kalitede sadece Türkiye’de gün yüzüne çıkarılabiliyor. Taşın nadirliği, Türkiye’yi küresel mücevher piyasasında eşsiz ve stratejik bir tedarikçi konumuna yükseltiyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://geologyscience.com/gemstone/p...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zultanit, ismini doğrudan Osmanlı sultanlarından almaktadır.

Zultanit, ismini doğrudan Osmanlı sultanlarından almaktadır.

1980’li yıllarda keşfedilmesine rağmen, 2000’li yılların başında mücevher dünyasına tanıtılırken, Anadolu topraklarının asaletini ve ihtişamını temsil etmesi amacıyla bu isim tercih edilmiştir. Taşı dünyaya tanıtan maden işletmecileri, Osmanlı İmparatorluğu'nun bu topraklardaki 600 yıllık mirasına atıfta bulunarak 'Sultan' kelimesinden türetilen 'Zultanite' markasını tescillemişlerdir. Bu isim seçimi, taşın hem nadirliğini hem de saray mücevherlerine yaraşır estetik değerini küresel ölçekte vurgulamayı başarmıştır.

Zultanit’i sıradan taşlardan ayıran en büyüleyici özelliği, hiçbir ısıl işlem görmeden tamamen doğal bir biçimde renk değiştirebilmesidir.

Zultanit’i sıradan taşlardan ayıran en büyüleyici özelliği, hiçbir ısıl işlem görmeden tamamen doğal bir biçimde renk değiştirebilmesidir.

'Pleokroizm' adı verilen bu optik fenomen sayesinde taş, gün ışığında canlı bir fıstık yeşiline bürünürken, yapay sarı ışık altında sıcak şeftali ve pembe tonlarına evriliyor. Mum ışığı gibi düşük ışıklı ortamlarda ise zarif bir şampanya rengine dönüşerek izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Bu değerli madenin kıymeti, sadece tek bir bölgeden çıkarılmasından değil, işlenme aşamasındaki hassasiyetinden de kaynaklanıyor. Zultanit kristalleri oldukça kırılgan ve çatlaklı bir yapıya sahiptir. Bu durum, ham madenin ancak %2 ile %5 gibi çok küçük bir kısmının mücevher olarak işlenebilmesine imkan tanıyor. Fire oranının bu denli yüksek olması, usta ellerden çıkan her bir parçanın koleksiyon değerini elmas gibi geleneksel taşların üzerine taşıyor.

Bu taşın son yıllarda artan popülaritesi, piyasada 'Zultanit camı' adı altında satılan sentetik taşların çoğalmasına neden oldu. Uzmanlar tüketicileri bu taklitlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın