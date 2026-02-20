onedio
İngiliz Hava Alanında Bulunan Milyonluk Altın Külçeler Halka Hediye Edildi

İngiliz Hava Alanında Bulunan Milyonluk Altın Külçeler Halka Hediye Edildi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.02.2026 - 17:52

Manchester Havalimanı’nda gerçekleştirilen sıradışı bir operasyon, Greater Manchester Polisi (GMP) tarihine 'en büyük maddi kazanım' olarak geçti. 2025 yılının Mayıs ayında, yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanan bir yolcunun el bagajında tam 1,8 milyon sterlin değerinde altın külçeleri ele geçirildi. Yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki bu devasa yük, polisin dikkati sayesinde suç dünyasına aktarılmadan durduruldu.

Manchester'da suç gelirlerine büyük darbe yapıldı.

GMP

Ekonomik ve Siber Suçlar Birimi tarafından aylarca titizlikle yürütülen soruşturma, meyvesini Manchester Sulh Ceza Mahkemesi’nde verdi. Mahkeme, Suç Gelirleri Yasası (Proceeds of Crime Act) kapsamında, el konulan altınların kalıcı olarak polise devredilmesine hükmetti. Bu karar, GMP’nin bugüne kadar tek seferde elde ettiği en yüksek tutarlı varlık müsaderesi olarak kayıtlara geçti. Dedektif Sarah Langley, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, paranın formundan bağımsız olarak suç ağlarını çökertmeye kararlı olduklarını belirterek şu mesajı verdi: 'Suçun hiçbir türünün kazanç sağlamasına izin vermeyeceğiz.'

Söz konusu varlıkların sadece kağıt üzerinde bir başarı olarak kalmayıp toplumsal bir faydaya dönüşmesi planlanıyor.

Söz konusu varlıkların sadece kağıt üzerinde bir başarı olarak kalmayıp toplumsal bir faydaya dönüşmesi planlanıyor.

Varlık Geri Kazanım Teşvik Programı (ARIS) aracılığıyla, el konulan tutarın yarısı Greater Manchester genelindeki yerel projelere yatırılacak. Daha önceki programlarda olduğu gibi, suçtan elde edilen bu paralar, gençlere ücretsiz spor imkanı sunan kulüplere, çocuklara yönelik yemekli tatil kamplarına ve toplum güvenliğini artıran sosyal projelere can suyu olacak. Kısacası, suçun gölgesinden alınan bu altınlar, bölge halkı için aydınlık bir geleceğin inşasında kullanılacak.

