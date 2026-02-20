İngiliz Hava Alanında Bulunan Milyonluk Altın Külçeler Halka Hediye Edildi

Ekonomik ve Siber Suçlar Birimi tarafından aylarca titizlikle yürütülen soruşturma, meyvesini Manchester Sulh Ceza Mahkemesi’nde verdi. Mahkeme, Suç Gelirleri Yasası (Proceeds of Crime Act) kapsamında, el konulan altınların kalıcı olarak polise devredilmesine hükmetti. Bu karar, GMP’nin bugüne kadar tek seferde elde ettiği en yüksek tutarlı varlık müsaderesi olarak kayıtlara geçti. Dedektif Sarah Langley, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, paranın formundan bağımsız olarak suç ağlarını çökertmeye kararlı olduklarını belirterek şu mesajı verdi: 'Suçun hiçbir türünün kazanç sağlamasına izin vermeyeceğiz.'