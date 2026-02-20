İngiliz Hava Alanında Bulunan Milyonluk Altın Külçeler Halka Hediye Edildi
Manchester Havalimanı’nda gerçekleştirilen sıradışı bir operasyon, Greater Manchester Polisi (GMP) tarihine 'en büyük maddi kazanım' olarak geçti. 2025 yılının Mayıs ayında, yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanan bir yolcunun el bagajında tam 1,8 milyon sterlin değerinde altın külçeleri ele geçirildi. Yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki bu devasa yük, polisin dikkati sayesinde suç dünyasına aktarılmadan durduruldu.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Manchester'da suç gelirlerine büyük darbe yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Söz konusu varlıkların sadece kağıt üzerinde bir başarı olarak kalmayıp toplumsal bir faydaya dönüşmesi planlanıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın