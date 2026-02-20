Haşlanmış Yumurtaları Asla Soğuk Suya Koymamak Gerekiyormuş

Yumurta beyazı, kabuktan hızla ayrılmaya çalışırken iç kısımda su boşlukları oluşabilir ve proteinler sertleşerek 'lastiksi' bir yapıya bürünür. Sonuçta, o hayal ettiğiniz yumuşak ve pürüzsüz doku yerine, çiğnemesi zor ve ağızda dağılmayan bir beyazla karşılaşırsınız. Üstelik bu ani durdurma işlemi, yumurtanın lezzetinin tam olarak oturmasını engelleyerek tadın daha 'yavan' kalmasına yol açar.

Yumurta sarısı ile beyazı arasındaki o istenmeyen grimsi tabaka, genellikle yanlış soğutma rejiminin bir sonucudur. Kimyasal dengenin bozulması hem estetik olmayan bir görüntü yaratır hem de sarının dokusunu kumlu bir hale getirir. Dahası, oluşan mikro çatlaklar yumurtayı dış kokulara karşı savunmasız bırakır. Buzdolabındaki diğer gıdaların kokusu bu çatlaklardan sızarak yumurtanın kendine has aromasını gölgeleyebilir.