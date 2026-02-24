onedio
Eskiden Askerlere Cesaret Vermesi İçin Tüketilen Bitki Pazarın Yeni Gözdesi Oldu

Ömer Faruk Kino
24.02.2026 - 10:49

Sinop’un bereketli topraklarından süzülüp gelen baharın müjdecisi zılbıt otu tezgahlardaki yerini alarak mutfaklara taze bir soluk getiriyor. Özellikle Erfelek köylerinde doğal ortamında kendiliğinden yetişen bu özel bitki, köylülerin sabahın ilk ışıklarıyla topladığı emeğin bir meyvesi olarak pazara iniyor. Kendine has aromasıyla Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi olan zılbıt, sadece lezzetiyle değil, köklü geçmişiyle de dikkat çekiyor.

Savaşçıların cesaret kaynağı olarak biliniyor.

Zılbıtın en ilginç özelliklerinden biri, tarih boyunca ruh haline olan etkisidir. Eski çağlarda, savaşa gitmeden önce askerlere cesaret vermesi ve kaygıyı azaltması için yedirildiği rivayet edilir. Günümüzde de sakinleştirici etkisiyle bilinen bu bitki, 'cesaret otu' olarak anılarak geleneksel hafızadaki yerini koruyor.

Zılbıt doğal bir şifa deposu görevi görüyor.

Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan zılbıt, tam bir sağlık kalkanıdır. Soğan ve yumurta ile kavrularak yapılan eşsiz yemeğinin yanı sıra; öksürükten boğaz ağrısına, iltihaplardan vücut direncini artırmaya kadar pek çok derde deva olduğu bilinir. Balgam söktürücü ve ateş düşürücü özellikleri, onu kış hastalıklarına karşı doğal bir reçete haline getirir. Ayrıca lapası, yaraların iyileşme sürecini hızlandırarak geleneksel tıpta önemli bir rol oynar. Doğanın sunduğu bu şifalı miras, hem damaklara hem de ruhlara hitap etmeye devam ediyor.

