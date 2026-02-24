Eskiden Askerlere Cesaret Vermesi İçin Tüketilen Bitki Pazarın Yeni Gözdesi Oldu

Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan zılbıt, tam bir sağlık kalkanıdır. Soğan ve yumurta ile kavrularak yapılan eşsiz yemeğinin yanı sıra; öksürükten boğaz ağrısına, iltihaplardan vücut direncini artırmaya kadar pek çok derde deva olduğu bilinir. Balgam söktürücü ve ateş düşürücü özellikleri, onu kış hastalıklarına karşı doğal bir reçete haline getirir. Ayrıca lapası, yaraların iyileşme sürecini hızlandırarak geleneksel tıpta önemli bir rol oynar. Doğanın sunduğu bu şifalı miras, hem damaklara hem de ruhlara hitap etmeye devam ediyor.