Eskiden Askerlere Cesaret Vermesi İçin Tüketilen Bitki Pazarın Yeni Gözdesi Oldu
Sinop’un bereketli topraklarından süzülüp gelen baharın müjdecisi zılbıt otu tezgahlardaki yerini alarak mutfaklara taze bir soluk getiriyor. Özellikle Erfelek köylerinde doğal ortamında kendiliğinden yetişen bu özel bitki, köylülerin sabahın ilk ışıklarıyla topladığı emeğin bir meyvesi olarak pazara iniyor. Kendine has aromasıyla Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi olan zılbıt, sadece lezzetiyle değil, köklü geçmişiyle de dikkat çekiyor.
Savaşçıların cesaret kaynağı olarak biliniyor.
Zılbıt doğal bir şifa deposu görevi görüyor.
