Her Gün Arayan 850'li Numaralar Yüzünden Herkes Tedirgin: "Evet" Deyince Ne Oluyor?

Ömer Faruk Kino
23.02.2026 - 13:27

Son günlerde 850’li bilinmeyen numaralardan gelen aramalar pek çok kişiyi tedirgin ediyor. Art arda çıkan dolandırıcılık haberleri ve yapay zekanın geldiği nokta, bu endişeyi daha da artırmış durumda. Özellikle sosyal medyada konu sık sık gündeme geliyor. X’te (Twitter) bu konuya dikkat çeken bir kullanıcı, birçok kişinin aklındaki soruyu yeniden gündeme taşıdı: “Telefonda ‘evet’ demek gerçekten tehlikeli mi?” Bu soruya bir avukatın yaptığı paylaşım yanıt verdi. 

İşte detaylar…

Eskiden dolandırıcılar sadece ikna kabiliyetlerini kullanırken, 2026 yılı itibarıyla yapay zeka destekli ses klonlama teknolojileri ön plana çıkıyor.

Arayan kişi, basit bir 'Sesim geliyor mu?' veya 'Adınız Ahmet Bey mi?' sorusuyla sizden tek bir kelimelik onay almaya çalışıyor: 'Evet.'

Bu kısa yanıt, yapay zeka tarafından işlenerek sanki siz bir banka talimatı veriyormuşsunuz veya bir sözleşmeyi onaylıyormuşsunuz gibi kurgulanmış ses kayıtlarında kullanılabiliyor. Dijital ses imzanızın bir parçası haline gelen bu onaylar, ileride 'Sözlü onayınız var' denilerek önünüze çıkarılabilecek sahte aboneliklerin kapısını aralayabilir. Pek çok kişi de bu durumdan endişe ettiği için daha önce cevap verdikleri aramalar hakkında kara kara düşünmek zorunda kalıyor.

X'te bir kullanıcının yaptığı paylaşım da bu konuyu tekrardan gündeme taşıdı.

twitter.com

İstila haline gelen bu aramalar insanları artık paranoyaya itecek dereceye çıkmaya başladı.

twitter.com

Kullanıcılar bu aramalar yüzünden kime güveneceklerini bilemez oldular.

twitter.com

Deep fake ses ve görüntü üretmenin artık herkes tarafından kolayca erişilebilir olması yıllardır rahatsızlık veren 850'li numaralarını daha riskli bir konuma getirdi.

twitter.com
Peki gelen bu aramaların sorularına "Evet" diyerek cevap vermek gerçekten de sorun teşkil ediyor mu?

twitter.com

Avukat Mert Sezgen yaptığı paylaşımda bu sorulara cevap verdi.

