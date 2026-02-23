Her Gün Arayan 850'li Numaralar Yüzünden Herkes Tedirgin: "Evet" Deyince Ne Oluyor?

Arayan kişi, basit bir 'Sesim geliyor mu?' veya 'Adınız Ahmet Bey mi?' sorusuyla sizden tek bir kelimelik onay almaya çalışıyor: 'Evet.'

Bu kısa yanıt, yapay zeka tarafından işlenerek sanki siz bir banka talimatı veriyormuşsunuz veya bir sözleşmeyi onaylıyormuşsunuz gibi kurgulanmış ses kayıtlarında kullanılabiliyor. Dijital ses imzanızın bir parçası haline gelen bu onaylar, ileride 'Sözlü onayınız var' denilerek önünüze çıkarılabilecek sahte aboneliklerin kapısını aralayabilir. Pek çok kişi de bu durumdan endişe ettiği için daha önce cevap verdikleri aramalar hakkında kara kara düşünmek zorunda kalıyor.