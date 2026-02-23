onedio
BBC Açıkladı: 30 Günde Dil Öğrenmek Mümkün mü?

Ömer Faruk Kino
23.02.2026 - 11:49

Sosyal medyada sıkça karşılaşılan '30 günde akıcı dil öğrenme' vaatleri, geleneksel eğitim yöntemlerini tartışmaya açarken, konunun bilimsel gerçekliği BBC tarafından mercek altına alındı. Gazeteci Krupa Padhy Lancaster Üniversitesi Dil Öğrenme Laboratuvarı’nda görevli dilbilim ve bilişsel bilim uzmanlarıyla birlikte beynin yabancı bir dili çözümleme hızını ölçen çarpıcı bir deneye imza attı.

https://www.bbc.com/future/article/20...
Profesör Patrick Rebuschat ve Profesör Padraic Monaghan rehberliğinde yürütülen çalışma, insan beyninin yeni bir dili "istatistiksel bir veri analisti" gibi analiz ederek kalıpları ne kadar sürede kavrayabildiğini test etti.

Deney kapsamında Padhy altı gün boyunca günde sadece 30 dakikalık oturumlara katıldı. Araştırmacılar, beynin “çapraz durumsal öğrenme” (cross-situational learning) adı verilen ve kelimeler ile nesneler arasındaki tekrarlayan bağları analiz eden doğal yeteneğine odaklandı. Bu yöntem, kişinin hiçbir ön bilgisi olmadan, sadece işittiği sesler ile gördüğü görselleri eşleştirerek anlam çıkarma sürecini simüle ediyor.

Deneyin Portekizce aşamasında, Padhy’nin daha önce bildiği Fransızca ve İspanyolca gibi dillerden kaynaklı "kalıp tanıma" avantajı öne çıktı.

Üç günlük yoğunlaşmanın ardından, duyduğu cümleleri doğru görsellerle eşleştirme oranı %90-100 seviyesine ulaştı.

Ancak Mandarin testi, tonlamaların anlamı değiştirmesi nedeniyle çok daha zorlayıcıydı. Hiç görmediği nesneleri ton tabanlı 'sözde kelimelerle' eşleştirmeye çalışan Padhy, sesli üretim testinde başarı oranını altı günde %38’den %55’e çıkarmayı başardı. Uzmanlar bu sonucun istatistiksel olarak 'şans' faktörünün çok üzerinde olduğunu ve beynin yabancı tonlara hızla adapte olduğunu vurguladı.

Araştırma, beynin dil yapılarını tanımada sanılandan çok daha hızlı olduğunu kanıtlasa da, "gerçek akıcılık" konusunda uzmanlar temkinli bir tablo çiziyor.

Profesör Rebuschat, gerçek dünyada bir dili akıcı konuşabilmek için sosyal etkileşim, sürekli geri bildirim ve kültürel maruziyetin şart olduğunu, bu sürecin ise aylar hatta yıllar sürdüğünü belirtiyor.

Örnek olarak, ABD Savunma Dil Enstitüsü verilerine göre, günde 7 saatlik profesyonel eğitime rağmen temel mesleki yeterliliğe ulaşmak yaklaşık 64 haftalık bir süreci kapsıyor. Sohbet robotları, sanal gerçeklik ve mikro öğrenme modelleri dil öğrenimini teknik açıdan kolaylaştırsa da araştırmacılar kritik bir noktaya dikkat çekiyor: Kültürel nüanslar ve deyimsel ifadeler ancak insan etkileşimiyle kavranabiliyor. Profesör Monaghan’a göre, bir dilin %70'i birkaç yüz kelimeden oluşsa da gerçek dil yeterliliği nadir kullanılan ifadelerin ve kültürel derinliğin anlaşılmasıyla ölçülüyor.

