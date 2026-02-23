BBC Açıkladı: 30 Günde Dil Öğrenmek Mümkün mü?
Sosyal medyada sıkça karşılaşılan '30 günde akıcı dil öğrenme' vaatleri, geleneksel eğitim yöntemlerini tartışmaya açarken, konunun bilimsel gerçekliği BBC tarafından mercek altına alındı. Gazeteci Krupa Padhy Lancaster Üniversitesi Dil Öğrenme Laboratuvarı’nda görevli dilbilim ve bilişsel bilim uzmanlarıyla birlikte beynin yabancı bir dili çözümleme hızını ölçen çarpıcı bir deneye imza attı.
Profesör Patrick Rebuschat ve Profesör Padraic Monaghan rehberliğinde yürütülen çalışma, insan beyninin yeni bir dili "istatistiksel bir veri analisti" gibi analiz ederek kalıpları ne kadar sürede kavrayabildiğini test etti.
Deneyin Portekizce aşamasında, Padhy’nin daha önce bildiği Fransızca ve İspanyolca gibi dillerden kaynaklı "kalıp tanıma" avantajı öne çıktı.
Araştırma, beynin dil yapılarını tanımada sanılandan çok daha hızlı olduğunu kanıtlasa da, "gerçek akıcılık" konusunda uzmanlar temkinli bir tablo çiziyor.
