BBC Açıkladı: 30 Günde Dil Öğrenmek Mümkün mü?

Profesör Rebuschat, gerçek dünyada bir dili akıcı konuşabilmek için sosyal etkileşim, sürekli geri bildirim ve kültürel maruziyetin şart olduğunu, bu sürecin ise aylar hatta yıllar sürdüğünü belirtiyor.

Örnek olarak, ABD Savunma Dil Enstitüsü verilerine göre, günde 7 saatlik profesyonel eğitime rağmen temel mesleki yeterliliğe ulaşmak yaklaşık 64 haftalık bir süreci kapsıyor. Sohbet robotları, sanal gerçeklik ve mikro öğrenme modelleri dil öğrenimini teknik açıdan kolaylaştırsa da araştırmacılar kritik bir noktaya dikkat çekiyor: Kültürel nüanslar ve deyimsel ifadeler ancak insan etkileşimiyle kavranabiliyor. Profesör Monaghan’a göre, bir dilin %70'i birkaç yüz kelimeden oluşsa da gerçek dil yeterliliği nadir kullanılan ifadelerin ve kültürel derinliğin anlaşılmasıyla ölçülüyor.