4 Yıllık Savaş Bile Yıldırmadı: 830 Bin Liralık Yerli Araç Müjdesi
Kaynak: https://www1.ru/en/news/2025/12/12/ia...
Rusya'nın otomotiv endüstrisi, Batı'nın ağır yaptırımları ve devam eden savaşın gölgesinde dikkat çekici bir dönüşüme imza atıyor. Sovyet mirasını omuzlarında taşıyan tarihi Moskviç fabrikası, tamamen yerli üretim stratejisinin son halkası olan elektrikli crossover modeli UMO 5’in seri üretimine başladığını duyurdu. Bu hamle, Moskova’nın teknolojik izolasyona karşı geliştirdiği direncin ve çevreci ulaşım vizyonunun en somut göstergesi olarak kabul ediliyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Moskova yönetimi yeni nesil elektrikli araçlarını halka arz etmeden önce akıllıca bir strateji izliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
UMO 5 Yüksek performans ve rekabetçi fiyatlar sunuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın