onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
4 Yıllık Savaş Bile Yıldırmadı: 830 Bin Liralık Yerli Araç Müjdesi

4 Yıllık Savaş Bile Yıldırmadı: 830 Bin Liralık Yerli Araç Müjdesi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.02.2026 - 11:56

Rusya'nın otomotiv endüstrisi, Batı'nın ağır yaptırımları ve devam eden savaşın gölgesinde dikkat çekici bir dönüşüme imza atıyor. Sovyet mirasını omuzlarında taşıyan tarihi Moskviç fabrikası, tamamen yerli üretim stratejisinin son halkası olan elektrikli crossover modeli UMO 5’in seri üretimine başladığını duyurdu. Bu hamle, Moskova’nın teknolojik izolasyona karşı geliştirdiği direncin ve çevreci ulaşım vizyonunun en somut göstergesi olarak kabul ediliyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www1.ru/en/news/2025/12/12/ia...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Moskova yönetimi yeni nesil elektrikli araçlarını halka arz etmeden önce akıllıca bir strateji izliyor.

Moskova yönetimi yeni nesil elektrikli araçlarını halka arz etmeden önce akıllıca bir strateji izliyor.

Üretim bandından inen ilk UMO 5 modelleri, şehrin yoğun taksi filolarına entegre edilecek. Bu sayede araçlar hem gerçek hayat şartlarında en ağır testlerden geçecek hem de şehir merkezindeki hava kalitesinin artırılmasına doğrudan katkı sağlayacak. Ticari kullanım evresinin ardından, modelin bireysel kullanıcılar için perakende satışa sunulması bekleniyor.

UMO 5 Yüksek performans ve rekabetçi fiyatlar sunuyor.

UMO 5 Yüksek performans ve rekabetçi fiyatlar sunuyor.

Rusya’nın sert kış koşulları göz önüne alınarak tasarlanan UMO 5, yapılan kapsamlı testler neticesinde tek şarjla 400-420 kilometre arasında bir menzil sunuyor. Aracın en çok konuşulan özelliği ise fiyatı oldu. Yaklaşık 2,5 milyon ruble, yani güncel kurlarla 830 bin TL seviyesindeki fiyat etiketi, global rakiplerine kıyasla oldukça rekabetçi bir pozisyon çiziyor.

Yaptırımlara rağmen hayata geçirilen bu proje, Rusya'nın dışa bağımlılığı azaltma ve kendi teknolojik ekosistemini kurma çabasını temsil ediyor. Moskviç fabrikasının modernizasyonuyla birlikte hayat bulan UMO 5, ülkenin elektrikli otomobil pazarındaki iddialı duruşunu simgeliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın