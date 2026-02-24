4 Yıllık Savaş Bile Yıldırmadı: 830 Bin Liralık Yerli Araç Müjdesi

Rusya’nın sert kış koşulları göz önüne alınarak tasarlanan UMO 5, yapılan kapsamlı testler neticesinde tek şarjla 400-420 kilometre arasında bir menzil sunuyor. Aracın en çok konuşulan özelliği ise fiyatı oldu. Yaklaşık 2,5 milyon ruble, yani güncel kurlarla 830 bin TL seviyesindeki fiyat etiketi, global rakiplerine kıyasla oldukça rekabetçi bir pozisyon çiziyor.

Yaptırımlara rağmen hayata geçirilen bu proje, Rusya'nın dışa bağımlılığı azaltma ve kendi teknolojik ekosistemini kurma çabasını temsil ediyor. Moskviç fabrikasının modernizasyonuyla birlikte hayat bulan UMO 5, ülkenin elektrikli otomobil pazarındaki iddialı duruşunu simgeliyor.