Amerika'dan Türkiye'ye Gelip 40 Yıl Kazdı: Sonunda Vasiyeti Gerçek Oldu

Elmalı’da 'Anadolu Arkeolojisinin Annesi' olarak anılan profesör, ilçeye ilk geldiği günden itibaren kendisini kazı alanlarına götüren Abdullah Aytulum ve ailesini 'öz ailesi' olarak kabul etti. Öyle ki, Aytulum ailesinin oğlu Sadık Aytulum, Mellink’in kucağında büyüdü. Mellink sadece tarihle değil, yaşayan insanla da ilgilendi; Elmalı Müzesi’nin kurulması için öncülük etti, ilçeye hastane yapılması için büyük maddi yardımlarda bulundu. Sosyal sorumluluk projelerinde her zaman en ön safta yer alarak, bölge halkının hem hocası hem de 'Mellink Hanımı' oldu.