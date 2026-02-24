Amerika'dan Türkiye'ye Gelip 40 Yıl Kazdı: Sonunda Vasiyeti Gerçek Oldu
Anadolu’nun kadim toprakları, tarih boyunca pek çok kaşifi kendine çekmiştir. Ancak çok azı bu topraklara Prof. Dr. Machteld Johanna Mellink kadar derin bir aşkla bağlanmıştır. 1917 yılında Hollanda’da doğan Mellink, doktora eğitiminin ardından 1946’da Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek akademik kariyerine yeni bir yön verdi. Ancak onun ruhunu asıl doyuran yer, okyanusun ötesi değil, Akdeniz’in bereketli toprakları oldu. 1947 yılında Tarsus Gözlükule kazılarıyla başlayan Anadolu serüveni, 1963 yılında Antalya’nın Elmalı ilçesine taşındığında, hem arkeoloji dünyası hem de bölge halkı için geri dönülemez, sevgi dolu bir hikaye başlamış oldu.
Elmalı’da 40 yıllık bir ömür büyük keşiflere adandı.
Mellink’i sıradan bir bilim insanından ayıran en önemli özelliği, kazı yaptığı yerin halkıyla kurduğu kopmaz bağlardı.
Elmalı küllerin savrulduğu topraklar oldu.
Şimdi ismi caddelerde, hatırası müzede yaşıyor.
