Dünyanın İlk Yüzen Otelinin Trajik Hikayesi: Oteli Askerler Bastı

Mercan kayalıklarına hayran olan Tarca, turistleri sadece gezdirmekle yetinmeyip onlara denizin kalbinde uyuma imkanı da sunmak istiyordu. 1986 yılında yaklaşık 45 milyon Avustralya doları harcanarak inşa edilen 10 bin tonluk dev yapı, 'Four Seasons Barrier Reef' adıyla kapılarını açtı. 176 odası, gece kulübü ve hatta yüzen bir tenis kortuyla bu otel, lüksün su üzerindeki yeni tanımıydı. Ancak doğa, bu iddialı plana pek de misafirperver davranmadı. Sert fırtınalar ulaşımı felç ederken, bitmek bilmeyen deniz tutması şikayetleri otelin sonunu hazırladı.