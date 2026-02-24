onedio
Dünyanın İlk Yüzen Otelinin Trajik Hikayesi: Oteli Askerler Bastı

Dünyanın İlk Yüzen Otelinin Trajik Hikayesi: Oteli Askerler Bastı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.02.2026 - 17:35

Avustralya’nın turkuaz sularında doğup Kuzey Kore’nin paslı kıyılarında son bulan bu hikaye, sadece bir mimari proje değil, aynı zamanda üç kıtaya yayılan trajikomik bir serüvendir. Dünyanın ilk yüzen oteli, 1980’lerde modern bir mühendislik harikası olarak yükselirken, kimse onun siyasi gerilimlerin ve okyanus dalgalarının arasında kaybolup gideceğini tahmin etmemişti.

Her şey, İtalyan asıllı girişimci Doug Tarca’nın vizyonuyla başladı.

Mercan kayalıklarına hayran olan Tarca, turistleri sadece gezdirmekle yetinmeyip onlara denizin kalbinde uyuma imkanı da sunmak istiyordu. 1986 yılında yaklaşık 45 milyon Avustralya doları harcanarak inşa edilen 10 bin tonluk dev yapı, 'Four Seasons Barrier Reef' adıyla kapılarını açtı. 176 odası, gece kulübü ve hatta yüzen bir tenis kortuyla bu otel, lüksün su üzerindeki yeni tanımıydı. Ancak doğa, bu iddialı plana pek de misafirperver davranmadı. Sert fırtınalar ulaşımı felç ederken, bitmek bilmeyen deniz tutması şikayetleri otelin sonunu hazırladı.

İflasın eşiğindeki otel, yüzer gövdesi sayesinde yeni bir şans buldu ve Vietnam’a satıldı.

Ho Chi Minh Kenti’nde 'Saigon Floating Hotel' adıyla on yıl boyunca bölgenin en popüler eğlence merkezlerinden biri oldu. Ancak en ilginç dönüşüm 1990’ların sonunda yaşandı. Yapı, Kuzey Kore tarafından satın alınarak iki Kore arasındaki buzları eritmesi beklenen Kumgang Dağı Turizm Bölgesi’ne taşındı. 'Hotel Haegumgang' adını alan bu dev kütle, artık ideolojik bir barış köprüsüydü ve on yıl boyunca bir milyondan fazla Güney Koreli turisti ağırladı.

Otelin kaderi, 2008 yılında sınır ihlali gerekçesiyle bir Güney Koreli turistin vurulmasıyla karanlığa gömüldü.

Turizm programı durduruldu, diplomatik bağlar koptu ve otel on yıl boyunca hayalet bir kasaba gibi kaderine terk edildi. 2019 yılına gelindiğinde, bölgeyi ziyaret eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu paslanmış ve bakımsız yapıyı 'estetikten yoksun' bularak sökülmesi talimatını verdi. Avustralya’nın görkemli sularında bir teknoloji mucizesi olarak başlayan 30 yıllık bu epik yolculuk, Kuzey Kore kıyılarında bir hurda yığını olarak noktalandı.

