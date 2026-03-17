Üzerimizideki Görünmez El: "Yatay Şiddet"

Bu durum sadece toplumsal ilişkilerde değil, mesleki alanda da karşımıza çıkar. İlk olarak hemşirelik gibi stres düzeyi yüksek meslek gruplarında tanımlanmış olsa da bugün neredeyse tüm kurumsal yapılarda görülmektedir. Ortak özellik şudur: Saldırgan, mağdurun üstü (patronu) değil, iş arkadaşıdır.

Sisteme veya otoriteye gücü yetmeyen birey, öfkesini ancak gücünün yettiğine, yani kendi sınıfındakine yönlendirir. Bu durum insanların birbirine yabancılaşmasına ve enerjilerini boşa harcamalarına neden olur. Burada sormamız gereken temel soru şudur: Hiçbir faydası olmadığını bildiğimiz halde bunu neden hâlâ yapıyoruz ve bize bunu kimler yaptırıyor?

Cevap çok basit; bu karmaşıklıktan kim ya da kimler kazançlı çıkıyorsa bize bunu yaptıranlar da kazananlar da aynı kişilerdir!!!

Yatay şiddet ilk bakışta fiziksel bir durum gibi dursa da çoğunlukla gizli bir şekilde psikolojik ve sembolik olarak varlığını gösterir. Bu neden algılanması çok kolay değildir. Etkisi ise zamanla ve yavaş yavaş ortaya çıkar ve birden yıkım yaratabilir. Yatay şiddet yaratmada insanları manipüle etmenin en güzel yolu toplum içerisinde aynı hiyerarşik yapıda olan insanları kutuplaştıracak neden ve gerekçeler yaratarak birbirlerine yabancılaştırmaktır. Bunu başarmanın formülü yıllardan beri değişmedi ve hala etkisini korumaktadır. Bunlar; ortaya biraz din ve inanç (laik-antilaik…), biraz siyaset (sağcı-solcu…), bolca etnik yapı ve milliyetçilik (Türk-Kürt-Ermeni..) sonuç mu? Aynı tabakadan insanların birbirlerini boğazlarken, güç ve otorite sahiplerinin çarkını döndürmesi ve kazançlarına kazanç katması?

Mağdurlar genellikle dedikoduya, dışlanmaya ve bilgi saklanmasına maruz kalırlar. Adeta bir 'Yengeç Sepeti' misali, herkes birbirini aşağı çekerken kimse sepetten kurtulamaz. En acısı ise kendilerini o sepete kimin, neden attığını sorgulayamamalarıdır.