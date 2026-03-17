Üzerimizideki Görünmez El: "Yatay Şiddet"

Bu şiddet döngüsünü kırmanın yolunu bireysel ve organizasyonel olmak üzere iki başlıkta ele alabiliriz. Bireysel anlamda yapmamız gerekenler; öz yeterliliğimizi (bilgi, beceri ve yetenek kapasitemizi) ve öz saygımızı artırmak. Buna bağlı olarak doğrunun değil gerçeğin arayışında olmaya başlamak önemli ve büyük bir adımdır. Çünkü doğru görece bir durumken gerçek nesneldir. Doğru ve gerçeği ayırmadaki en güçlü yetkinlik silahı da eleştirel düşünme becerisine sahip olmaktır. Çünkü eleştirel düşünme becerisine sahip bir birey gerçeğe ulaşana kadar şüphe etmeyi bırakmaz ve arayışına devam eder. Tüm bu saydıklarımızın yarattığı farkındalık durumu bir turnusol kâğıdı gibi bize süreçte yardımcı olacaktır.
Bir diğer yol ise organizasyonel anlamda (sosyal ve iş hayatında) otorite koyucuların yazılı ya da yazılı olmayan gerekli normları düzenlemesi ve bu normları dikkatle takip ederek uygulamasıdır. Normları düzenlemeyen, takibini yapmayan ve gereğini yerine getirmeyen bir otorite aynı zamanda yatay şiddeti çözmek istemeyen bir otoritedir.
Sonuç olarak yatay şiddet, yüzeysel olarak bakıldığında çalışma arkadaşları veya komşular arasındaki basit ahlaki bir zayıflık ya da sıradan bir geçimsizlik gibi görünse de, özünde ekonomik sorunların, eşitsizliğin, hiyerarşik baskının ve güvencesizliğin aşağıya doğru süzülüp yansıdığı karmaşık bir tablonun yarattığı durumdur. Sistemin yarattığı baskıyla başa çıkamayan bireyler, birbirlerine karşı psikolojik bir savaş başlatarak, asıl baskı unsuru olanın yerine yanında kendisi gibi olanları ve kendisine benzeyenleri yıpratırlar. Böylesi bir olumsuz dinamiği yıkmanın yolu, öfkenin yönünü değiştirmekten ziyade öfkenin nedenini doğru tespit etmek ve anlamaktır. Ne zaman bunu anlayabilirsek işte o zaman bireyler, sosyal hayata ve mesleki sorunlara ilişkin problemleri çözebilmek için birleşerek rekabetçi değil dayanışmacı bir kültür inşa etmeye başlayabilirler. Bu adım sayesinde, aynı sistemin içinde ve aynı gemide olanlar birbirini batırmaya çalışmak yerine birlikte hareket ederek bu sorundan kurtulabilir. Sonuçta birbirimizle düşman değiliz, sadece aynı zorluklar ve belirsizlik karşısında yıpranan mağdurlarıyız. Bundan sonra öfkelenmeden önce karşınızdakinin öfkelenmeniz için doğru kişi olup olmadığını kendinize sorun?
Artık görmedim, duymadım ve bilmiyorum deme…
