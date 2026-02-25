onedio
Psikolojiye Göre Sosyal Medya Kullanmamak Ne Anlama Geliyor?

Psikolojiye Göre Sosyal Medya Kullanmamak Ne Anlama Geliyor?

25.02.2026 - 10:43

Günümüz dijital çağında, yaşanılan bir anı sosyal medyada tescillemek neredeyse bir zorunluluk haline geldi. Ancak psikoloji dünyasından yükselen yeni veriler, hayatını dijital platformlarda sergilemeyen bireylerin 'asosyal' değil, tam aksine anı en yüksek verimle yaşayan kişiler olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, bir deneyimi tüm varlığıyla yaşamak ile onu başkaları için belgelemek eylemlerinin bilişsel olarak aynı anda tam kapasiteyle gerçekleştirilemeyeceğine dikkat çekiyor.

Kaynak

Anı kaydetme refleksi deneyimin önüne geçiyor.

Anı kaydetme refleksi deneyimin önüne geçiyor.

Modern toplumda bir konserde, manzara karşısında veya özel bir kutlamada onlarca insanın telefon ekranları arkasına saklanması kanıksanmış bir tablo halini aldı. Ancak psikolojik araştırmalar 'çoklu görev' (multitasking) illüzyonunun bu noktada devreye girdiğini savunuyor. Kişi, en iyi açıyı yakalamaya veya etkileyici bir açıklama metni kurgulamaya odaklandığı an, zihinsel olarak deneyimin dışına çıkıyor. Bu durum, anın getirdiği duygusal derinliğin yerini dışsal bir onay mekanizmasına bırakmasına neden oluyor. Lensin arkasında kalan birey, ortamdaki kokuyu, rüzgarı ve ince detayları ıskalayarak anı bir 'içerik' nesnesine dönüştürüyor.

Sosyal medya platformlarının sunduğu anlık beğeni ve onay düzeneği, bireylerin mutluluklarını veya başarılarını kamusallaştırma ihtiyacını tetikliyor.

Sosyal medya platformlarının sunduğu anlık beğeni ve onay düzeneği, bireylerin mutluluklarını veya başarılarını kamusallaştırma ihtiyacını tetikliyor.

Bu durum, felsefi bir derinliği olan 'şahitlik bilinci' kavramının tam zıttı olan 'performans bilinci'ni doğuruyor. Paylaşım yapmayan bireylerin başarılarını veya özel anlarını dış dünyadan gelen takdirle değil, kendi içsel tatminleriyle ölçümledikleri gözlemleniyor. Sessizliği tercih eden bu grup, dijital bir ego inşa etmek yerine, deneyimlerini sadece kendilerine ait kılarak öz saygılarını daha sağlam temellere oturtuyor.

Dijital sessizlik, bir kopuş veya izolasyon olarak değil, bireyin kendi deneyimi üzerindeki egemenlik ilanı olarak tanımlanıyor.

Dijital sessizlik, bir kopuş veya izolasyon olarak değil, bireyin kendi deneyimi üzerindeki egemenlik ilanı olarak tanımlanıyor.

Uzmanlara göre mahremiyet, bir eksiklik değil; kişinin yaşamı üzerinde kurduğu bir otorite alanı. Batı kültürünün genellikle 'boşluk' olarak nitelendirdiği sessizlik ve içe dönüş, aslında bireyin zihinsel sağlığını koruyan zengin bir alan sunuyor.

Sonuç olarak, teknolojiyi tamamen reddetmek yerine, hangi anların 'kamusal içerik' hangilerinin 'kişisel hazine' olacağına karar vermek modern insanın en kritik seçimi haline geldi. Hayatın en nitelikli anlarının, genellikle hiçbir kameranın kadrajına sığmayan ve paylaşılmayan o sessiz boşluklarda gizli olduğu gerçeği, sosyal medya kullanım alışkanlıklarının yeniden sorgulanmasına neden oluyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
