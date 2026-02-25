Psikolojiye Göre Sosyal Medya Kullanmamak Ne Anlama Geliyor?
Günümüz dijital çağında, yaşanılan bir anı sosyal medyada tescillemek neredeyse bir zorunluluk haline geldi. Ancak psikoloji dünyasından yükselen yeni veriler, hayatını dijital platformlarda sergilemeyen bireylerin 'asosyal' değil, tam aksine anı en yüksek verimle yaşayan kişiler olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, bir deneyimi tüm varlığıyla yaşamak ile onu başkaları için belgelemek eylemlerinin bilişsel olarak aynı anda tam kapasiteyle gerçekleştirilemeyeceğine dikkat çekiyor.
Anı kaydetme refleksi deneyimin önüne geçiyor.
Sosyal medya platformlarının sunduğu anlık beğeni ve onay düzeneği, bireylerin mutluluklarını veya başarılarını kamusallaştırma ihtiyacını tetikliyor.
Dijital sessizlik, bir kopuş veya izolasyon olarak değil, bireyin kendi deneyimi üzerindeki egemenlik ilanı olarak tanımlanıyor.
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
