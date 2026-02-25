Psikolojiye Göre Sosyal Medya Kullanmamak Ne Anlama Geliyor?

Uzmanlara göre mahremiyet, bir eksiklik değil; kişinin yaşamı üzerinde kurduğu bir otorite alanı. Batı kültürünün genellikle 'boşluk' olarak nitelendirdiği sessizlik ve içe dönüş, aslında bireyin zihinsel sağlığını koruyan zengin bir alan sunuyor.

Sonuç olarak, teknolojiyi tamamen reddetmek yerine, hangi anların 'kamusal içerik' hangilerinin 'kişisel hazine' olacağına karar vermek modern insanın en kritik seçimi haline geldi. Hayatın en nitelikli anlarının, genellikle hiçbir kameranın kadrajına sığmayan ve paylaşılmayan o sessiz boşluklarda gizli olduğu gerçeği, sosyal medya kullanım alışkanlıklarının yeniden sorgulanmasına neden oluyor.