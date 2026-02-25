onedio
Türkiye'nin En Küçük Köyünde Tek Kişi Yaşıyor: Hem Muhtar Hem Seçmen

Türkiye'nin En Küçük Köyünde Tek Kişi Yaşıyor: Hem Muhtar Hem Seçmen

25.02.2026 - 16:02

TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri, Türkiye’nin giderek ıssızlaşan yerleşim yerlerini ve bu bölgelerdeki çarpıcı demografik gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Resmi kayıtlara göre nüfusu yalnızca '1' görünen köylerin izini süren Gazete Oksijen'den Baran Can Sayın, Bitlis, Iğdır ve Siirt’te bulunan yerleşim birimlerinin fiziksel olarak artık var olmadığını saptadı.

Siirt'in Çattepe köyü, bu durumun en hüzünlü örneklerinden birini oluşturuyor.

Siirt’in Çattepe köyü, bu durumun en hüzünlü örneklerinden birini oluşturuyor.

Ilısu Barajı’nın su tutmasıyla tamamen sular altında kalan köyde tek bir konut dahi bulunmuyor. Köy Muhtarı Hakan Şener, nüfus kaydının '1' görünmesinin nedenini, baraj gölü altındaki adreste hâlâ bir vatandaşın ikametinin kayıtlı olmasına bağlıyor. Yeni bir yerleşim alanı bekleyen bölge sakinleri ise çevre ilçelere dağılmış durumda.

Mustafa Özkan 750 yıllık mirasın son bekçisi olarak köyde yaşıyor.

Gazete Oksijen

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Yayladamı köyünde ise kâğıt üzerindeki verilerden çok daha gerçek bir hayat mücadelesi yaşanıyor. 750 yıllık bir geçmişe sahip olan 1470 rakımlı köyde, 61 yaşındaki Mustafa Özkan yılın 11 ayını tek başına geçiriyor. İstanbul’daki kasap dükkânını devredip ata toprağına dönen Özkan, köyün hem muhtarı hem tek seçmeni hem de yegane sakini olarak görev yapıyor.

Özkan maaşını köyü ayakta tutmak için harcıyor.

Özkan maaşını köyü ayakta tutmak için harcıyor.

Geçmişte yüzlerce hayvanın bulunduğu köyde, göç ve yaşlı nüfusun kaybı nedeniyle bugün tek bir hayvan bile kalmamış durumda. Muhtarlık ödeneğinin tamamını köyün altyapı ve bakım ihtiyaçlarına harcayan Özkan, yetmediği noktalarda İstanbul’daki mülklerinden gelen kira gelirini de seferber ediyor. Eşinin kış aylarında çocuklarının yanına gitmesine rağmen köyünü terk etmeyen Özkan, tavuk, ördek ve meyve fidanlarıyla bu kadim yerleşimi canlandırmaya çalışıyor. Yayladamı, Anadolu’nun büyük şehirlere verdiği göçün ve ıssızlaşan tarihinin en çarpıcı simgesi olarak dikkat çekiyor.

