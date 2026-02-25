Türkiye'nin En Küçük Köyünde Tek Kişi Yaşıyor: Hem Muhtar Hem Seçmen
TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri, Türkiye’nin giderek ıssızlaşan yerleşim yerlerini ve bu bölgelerdeki çarpıcı demografik gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Resmi kayıtlara göre nüfusu yalnızca '1' görünen köylerin izini süren Gazete Oksijen'den Baran Can Sayın, Bitlis, Iğdır ve Siirt’te bulunan yerleşim birimlerinin fiziksel olarak artık var olmadığını saptadı.
Kaynak: Oksijen
Siirt’in Çattepe köyü, bu durumun en hüzünlü örneklerinden birini oluşturuyor.
Mustafa Özkan 750 yıllık mirasın son bekçisi olarak köyde yaşıyor.
Özkan maaşını köyü ayakta tutmak için harcıyor.
