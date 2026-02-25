Türkiye'nin En Küçük Köyünde Tek Kişi Yaşıyor: Hem Muhtar Hem Seçmen

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Yayladamı köyünde ise kâğıt üzerindeki verilerden çok daha gerçek bir hayat mücadelesi yaşanıyor. 750 yıllık bir geçmişe sahip olan 1470 rakımlı köyde, 61 yaşındaki Mustafa Özkan yılın 11 ayını tek başına geçiriyor. İstanbul’daki kasap dükkânını devredip ata toprağına dönen Özkan, köyün hem muhtarı hem tek seçmeni hem de yegane sakini olarak görev yapıyor.