Ünlü Televizyon Markası Piyasadan Çekildi: Artık Televizyon Üretmeyecek!
Kaynak: https://arstechnica.com/gadgets/2026/...
Japon teknoloji dünyasında bir devrin kapanışına tanıklık ediyoruz. Dayanıklılığı ve görüntü kalitesiyle yıllardır evlerimizin başköşesinde yer alan Panasonic, televizyon üretim operasyonlarını tamamen durdurma kararı aldığını açıkladı. Şirket bu stratejik hamle ile üretim ve satış süreçlerini Çinli teknoloji devi Skyworth'e devrediyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Panasonic stratejik ortaklık ve operasyonel devir için işlemleri başlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni dönemde özellikle üst segmentteki OLED televizyonlar, her iki şirketin mühendislik gücünü birleştiren ortak geliştirme projeleriyle üretilecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın