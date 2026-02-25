Ünlü Televizyon Markası Piyasadan Çekildi: Artık Televizyon Üretmeyecek!

Tüketici güvenini korumak adına Panasonic, Mart 2026’ya kadar satılan ürünler ve Nisan 2026 itibarıyla raflara çıkacak yeni modeller için teknik destek hizmetini sürdüreceğini taahhüt ediyor.

Pazar araştırma şirketi Omdia’nın verilerine göre, 2025 yılının ilk çeyreğinde dünya genelinde ilk beş üretici arasına giren Skyworth, bu iş birliğiyle elini daha da güçlendiriyor. Android TV ekosisteminin en büyük üç oyuncusundan biri olan şirket, Panasonic markalı yeni nesil televizyonları öncelikli olarak ABD ve Avrupa pazarlarında tüketicilerle buluşturmayı hedefliyor.