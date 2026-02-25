onedio
Ünlü Televizyon Markası Piyasadan Çekildi: Artık Televizyon Üretmeyecek!

Ömer Faruk Kino
25.02.2026 - 14:34

Japon teknoloji dünyasında bir devrin kapanışına tanıklık ediyoruz. Dayanıklılığı ve görüntü kalitesiyle yıllardır evlerimizin başköşesinde yer alan Panasonic, televizyon üretim operasyonlarını tamamen durdurma kararı aldığını açıkladı. Şirket bu stratejik hamle ile üretim ve satış süreçlerini Çinli teknoloji devi Skyworth'e devrediyor.

Kaynak

Kaynak: https://arstechnica.com/gadgets/2026/...
Panasonic stratejik ortaklık ve operasyonel devir için işlemleri başlattı.

Yapılan kapsamlı anlaşmaya göre, Panasonic markalı televizyonların üretiminden lojistiğine, pazarlamasından satış kanallarına kadar tüm süreçler artık Shenzhen merkezli Skyworth tarafından yönetilecek. Bu değişim, Panasonic’in donanım üretiminden ziyade marka yönetimi ve kalite denetimine odaklanacağı yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Ancak sadık kullanıcıların endişelenmesine gerek yok; Panasonic mühendisleri, cihazların görüntü ve ses standartlarının korunması için teknik denetim süreçlerini bizzat sürdürmeye devam edecek.

Yeni dönemde özellikle üst segmentteki OLED televizyonlar, her iki şirketin mühendislik gücünü birleştiren ortak geliştirme projeleriyle üretilecek.

Tüketici güvenini korumak adına Panasonic, Mart 2026’ya kadar satılan ürünler ve Nisan 2026 itibarıyla raflara çıkacak yeni modeller için teknik destek hizmetini sürdüreceğini taahhüt ediyor.

Pazar araştırma şirketi Omdia’nın verilerine göre, 2025 yılının ilk çeyreğinde dünya genelinde ilk beş üretici arasına giren Skyworth, bu iş birliğiyle elini daha da güçlendiriyor. Android TV ekosisteminin en büyük üç oyuncusundan biri olan şirket, Panasonic markalı yeni nesil televizyonları öncelikli olarak ABD ve Avrupa pazarlarında tüketicilerle buluşturmayı hedefliyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
