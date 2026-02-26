onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Gözde Avrupa Ülkesinden 'Bedava Ada' Fırsatı: Tek Şart "Zengin Olmamak"

Gözde Avrupa Ülkesinden 'Bedava Ada' Fırsatı: Tek Şart "Zengin Olmamak"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.02.2026 - 14:31

İsveç, modern dünyanın stresinden kaçıp doğanın kalbinde sadelik arayanlar için alışılmışın dışında bir fırsat sunuyor. İsveç Turizm Ofisi (Visit Sweden) tarafından başlatılan 'Senin İsveç Adan' (Your Swedish Island) projesi, ülkenin masalsı doğasını tanıtmak amacıyla beş özel adayı bir yıllığına şanslı katılımcılara açıyor. Ancak bu kampanya, alışılagelmiş çekilişlerden oldukça farklı bir felsefeye sahip.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.travelandleisure.com/your...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kampanyanın en ses getiren kuralı ekonomik statüye getirilen kısıtlama oldu.

Kampanyanın en ses getiren kuralı ekonomik statüye getirilen kısıtlama oldu.

'Doğadaki lüks, sadeliktir' anlayışıyla hareket eden kurum, milyarderlerin başvurusunu kabul etmiyor. Maddi zenginliğin ötesinde, özgürlük, sürdürülebilirlik ve doğayla uyumlu yaşam değerlerini ön plana çıkarmayı hedefleyen proje, adaları gerçek anlamda 'değerini bilecek' kişilere emanet etmek istiyor.

Seçilecek beş talihli, mülkiyeti devlete ait olan bu adalarda bir yıl boyunca 'resmi ada bekçisi' unvanıyla konaklayacak. Katılımcılar adada kamp kurma, yüzme ve misafir ağırlama gibi geniş kullanım haklarına sahip olacak. Ancak İsveç’in meşhur 'doğaya erişim hakkı' yasaları gereği, adalar halka açık kalmaya devam edecek ve mülkiyet devri ya da kalıcı yapılaşma söz konusu olmayacak.

Nasıl başvurulur?

Nasıl başvurulur?

Uluslararası katılıma açık olan bu benzersiz deneyim için adayların 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Başvuru süreci ise yaratıcılık üzerine kurulu: Adayların, bu adayı neden kendilerinin hak ettiğini anlatan bir dakikalık etkileyici bir video hazırlayıp sosyal medyada paylaşmaları bekleniyor.

Doğayla baş başa bir yıl geçirmek isteyenler için başvurular 17 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Sonuçlar ise Mayıs ayında duyurulacak. Eğer siz de 'hayat sadelikte gizlidir' diyorsanız, bu çağrı sizin için olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın