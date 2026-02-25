onedio
26 Şubat Perşembe Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
26 Şubat 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.02.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Şubat Perşembe gününüz nasıl geçecek? 26 Şubat Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Mars ile Uranüs arasında oluşan kare açı, cebindeki paranın aniden azalacağına, belki de bir bütçe onayının iptal olacağına işaret ediyor. Her zaman güvendiğin ve işlerinin yolunda gideceğine emin olduğun bir müşterinin son dakika cayışı ya da beklediğin bir fonun aniden kesilmesi, ilk etapta seni finansal bir korkuya sürükleyebilir. 

Tabii bu ani maddi sarsıntı, seni konfor alanından çıkarıp yeni deneyimlere yönlendirebilir. Bu durumda, aklına gelen çılgınca ve sana fazla riskli yeni gelir modelini bu kez hiç tereddüt etmeden devreye sokabilirsin. Yeteneklerini dijital bir platformda pazarlama fikri ya da tamamen farklı bir sektöre küçük bir yatırım yapma düşüncesi bile kaybettiklerini fazlasıyla geri getirebilir. Bugün para, eski yollardan değil, en beklenmedik kapılardan girecek.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise aidiyet duygun yerini büyük bir bağımsızlık isyanına bırakıyor. Partnerinin seni kısıtlayan en ufak bir cümlesine bile tahammül edemeyeceksin; belki de çantanı alıp gitmek ya da kendi alanını sertçe savunmak isteyeceksin. Ancak bu 'bana karışamazsın' tavrın, ayrılık getirmek yerine, partnerinin sana duyduğu saygıyı ve arzuyu inanılmaz bir seviyeye taşıyacak. Galiba bu isyan, aşkı yeniden canlandıracak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

