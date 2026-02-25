Sevgili Boğa, bugün Mars ile Uranüs arasında oluşan kare açı, cebindeki paranın aniden azalacağına, belki de bir bütçe onayının iptal olacağına işaret ediyor. Her zaman güvendiğin ve işlerinin yolunda gideceğine emin olduğun bir müşterinin son dakika cayışı ya da beklediğin bir fonun aniden kesilmesi, ilk etapta seni finansal bir korkuya sürükleyebilir.

Tabii bu ani maddi sarsıntı, seni konfor alanından çıkarıp yeni deneyimlere yönlendirebilir. Bu durumda, aklına gelen çılgınca ve sana fazla riskli yeni gelir modelini bu kez hiç tereddüt etmeden devreye sokabilirsin. Yeteneklerini dijital bir platformda pazarlama fikri ya da tamamen farklı bir sektöre küçük bir yatırım yapma düşüncesi bile kaybettiklerini fazlasıyla geri getirebilir. Bugün para, eski yollardan değil, en beklenmedik kapılardan girecek.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise aidiyet duygun yerini büyük bir bağımsızlık isyanına bırakıyor. Partnerinin seni kısıtlayan en ufak bir cümlesine bile tahammül edemeyeceksin; belki de çantanı alıp gitmek ya da kendi alanını sertçe savunmak isteyeceksin. Ancak bu 'bana karışamazsın' tavrın, ayrılık getirmek yerine, partnerinin sana duyduğu saygıyı ve arzuyu inanılmaz bir seviyeye taşıyacak. Galiba bu isyan, aşkı yeniden canlandıracak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…