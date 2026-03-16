Sevgili Boğa, bugün romantik hayatında önemli bir dönüm noktasına geldiğini hissedebilirsin. Aşk hayatında bir gerçeklik testi seni bekliyor, bir nevi ilişkinin kalp atışlarını kontrol etme zamanı. Partnerinle arandaki ilişkinin derinliklerine inip 'nereye gidiyoruz?' sorusunu kendine sormak, belki de ilişkinin yönünü belirlemek için gereken adımdır.

Bu soruya verdiğin yanıt ise ilişkinin geleceğini şekillendirecek. Belki de bu yanıt, ilişkini resmi bir seviyeye taşımanı gerektirecek, belki de yollarınızın ayrılmasına neden olacak. Şimdi kendine biraz zaman ayır, derin bir nefes al ve düşün: Sizin aşkınız nereye gidiyor? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…