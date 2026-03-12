onedio
13 Mart Cuma Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
13 Mart 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

12.03.2026 - 18:01

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 13 Mart Cuma gününüz nasıl geçecek? 

13 Mart Cuma günü Boğa ve yükselen Boğa burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün kalbinin ritmini bozan şeyler biraz tatsız olabilir. Belki de son zamanlarda sürekli mesajlaştığın, her bir kelimesiyle seni daha da kendine çeken ve aranızda adeta elektriklenme hissi yaratan biri, bugün hiç beklemediğin bir şekilde mesajlarına geç cevap vermemeye başlayabilir. Ya da son zamanların trendi 'ghosting' ile iletişimini tamamen kesebilir. 

Tabii bu durum, önce seni bir hayli öfkelendirebilir. Ancak unutma ki, her şeyin bir sebebi vardır. Belki de evren, enerjine tam olarak uymayan bu kişiyi hayatından çıkarmak için bu durumu yaratmıştır. İlk başta kabullenmesi zor olsa da bu sessizliği bir lütuf olarak görmeye başladığında, her şeyin yerli yerine oturduğunu fark edeceksin! Bunu bir arınma olarak düşün. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

