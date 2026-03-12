Sevgili Boğa, bugün kalbinin ritmini bozan şeyler biraz tatsız olabilir. Belki de son zamanlarda sürekli mesajlaştığın, her bir kelimesiyle seni daha da kendine çeken ve aranızda adeta elektriklenme hissi yaratan biri, bugün hiç beklemediğin bir şekilde mesajlarına geç cevap vermemeye başlayabilir. Ya da son zamanların trendi 'ghosting' ile iletişimini tamamen kesebilir.

Tabii bu durum, önce seni bir hayli öfkelendirebilir. Ancak unutma ki, her şeyin bir sebebi vardır. Belki de evren, enerjine tam olarak uymayan bu kişiyi hayatından çıkarmak için bu durumu yaratmıştır. İlk başta kabullenmesi zor olsa da bu sessizliği bir lütuf olarak görmeye başladığında, her şeyin yerli yerine oturduğunu fark edeceksin! Bunu bir arınma olarak düşün. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…