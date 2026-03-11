onedio
12 Mart Perşembe Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu
12 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.03.2026 - 18:16

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 12 Mart Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 12 Mart Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün senin için biraz farklı bir gün olacak. Gökyüzünün enerjisi, boğaz çakranla ve özellikle tiroid dengenle ilgili hassasiyetlerini ön plana çıkarıyor. Ses tellerinin hassasiyeti de bu durumdan nasibini alıyor. Ancak endişelenme, çünkü bu süreci yönetmek için bazı önerilerimiz var. 

Soğuk, buzlu içecekler yerine, hücrelerini canlandıracak ve metabolizmanı harekete geçirecek baharatlı içecekler tercih et. Bu hassasiyetleri dengelemek için oldukça etkili olabilir. Sıcak bir zencefil çayı ya da tarçınlı bir latte, hem seni ısıtabilir hem de sağlığına katkıda bulunabilir. 

Ayrıca, boyun omurlarına binen yükü azaltmak için yastık seçimini de gözden geçirmen gerekiyor olabilir. Rahat bir uyku için belki de yastığını değiştirmenin tam zamanıdır. Yüksek ya da düşük, sert ya da yumuşak bir yastık; belki de bir yastık takviyesi... Seçim senin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

