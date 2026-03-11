Sevgili Boğa, bugün senin için biraz farklı bir gün olacak. Gökyüzünün enerjisi, boğaz çakranla ve özellikle tiroid dengenle ilgili hassasiyetlerini ön plana çıkarıyor. Ses tellerinin hassasiyeti de bu durumdan nasibini alıyor. Ancak endişelenme, çünkü bu süreci yönetmek için bazı önerilerimiz var.

Soğuk, buzlu içecekler yerine, hücrelerini canlandıracak ve metabolizmanı harekete geçirecek baharatlı içecekler tercih et. Bu hassasiyetleri dengelemek için oldukça etkili olabilir. Sıcak bir zencefil çayı ya da tarçınlı bir latte, hem seni ısıtabilir hem de sağlığına katkıda bulunabilir.

Ayrıca, boyun omurlarına binen yükü azaltmak için yastık seçimini de gözden geçirmen gerekiyor olabilir. Rahat bir uyku için belki de yastığını değiştirmenin tam zamanıdır. Yüksek ya da düşük, sert ya da yumuşak bir yastık; belki de bir yastık takviyesi... Seçim senin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…