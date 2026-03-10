Sevgili Boğa, bugün enerjin tavan yapabilir ve bu durum, zihinsel hareketliliğinin bedenine de yansımasına neden olabilir. İş hayatında birden fazla görevle ilgilenmek, belki de farkında olmadan seni yorabilir. Ancak endişelenme, bu durumda bile enerjini toparlamanın yolları var.

Gün içinde sadece birkaç dakika sessizlik bulup derin nefes almayı dene. Bu basit ama etkili teknik, enerjini yeniden toparlamanı sağlayacak ve kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak.

Özellikle akşam saatlerinde, teknolojiye biraz ara vermek de iyi bir fikir olabilir. Ekranlardan uzak kalmak, zihnini ve gözlerini dinlendirecek böylece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…