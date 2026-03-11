Sevgili Boğa, bugün enerjinin tavan yaptığı, hareketin hiç eksik olmadığı bir gün seni bekliyor. Kariyerinde ilerlemeye dair bir arzu, içinde bir volkan gibi patlayacak. Bu güçlü istek, seni hedeflerine doğru somut adımlar atmaya yönlendirecek.

Aynı zamanda, finansal güvenceni sağlama konusunda da bir tutku hissedeceksin. Belki de ek gelir elde etme yollarını araştırmak gibi konuları düşünmeye başlayacaksın. Ya da belki de maaşına zam talep etmek gibi cesur bir adım atacaksın.

Zira bugün, paranın enerjisi de seninle olacak. Uzun zamandır beklediğin bir alacağın hesabına yatacak ya da beklenmedik bir indirimle karşılaşacaksın. Bu, finansal durumunu olumlu yönde etkileyecek ve gününü aydınlatacak. Ay'ın Oğlak burcunda olduğu bugün, yatırım ve girişimlere odaklan! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…