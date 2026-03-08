MART
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.03.2026 - 18:16

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 9 Mart Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

9 Mart Pazartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında romantik bir rüzgar esiyor. Duygularını saklamakta zorlanacağın bir gün seni bekliyor. Sevgilin veya eşin, belki de beklenmedik bir anda, seni şaşırtacak ve kalbini bir kez daha fethedecek bir jestle karşına çıkabilir. Belki de bir çiçek, belki bir mektup, belki de bir öpücük... Kim bilir?

Sosyal bir ortamda, belki bir arkadaş toplantısında, belki de bir aile yemeğinde bu sürprizle karşılaşabilirsin. Bu durum, heyecanını artıracak ve kalbinin hızla atmasına neden olacak. Aşkın büyüsüne kapılmaya hazır mısın? Çünkü bugün, aşka dair hislerin hiç olmadığı kadar yoğun olacak ve adeta büyüleneceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

