Sevgili Boğa, bugün romantik hayatının merkezine yerleşen bir konuyu ele alacağız. Partnerinle birlikte hayal ettiğin geleceği düşün. Peki, bu hayaller ne kadar gerçekçi? Bugün, bu soruyu önce kendine sorman gerekecek.

Ardından partnerinle de ciddi bir sohbet yapmanın tam zamanı. 'Bu ilişki nereye gidiyor?' sorusu, belki de bugüne kadar kaçınsan da artık yüzleşmen gereken bir hale geliyor. Belki biraz gergin başlayan bu konuşma ise bir ayrılık sürecine veya ilişkinin daha da güçlenmesine yol açabilir.

Ancak bir uyarımız var: Bu Ay tutulmasında, kalbini tam anlamıyla açmadan önce, gerçek bir bağ kurduğundan emin olmalısın. Eğer kalbini güvende hissetmiyorsan, ayrılık en doğru seçenek olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…