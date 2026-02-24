Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında uzun zamandır kaçmakta olduğun, kalbinin derinliklerinde sakladığın ve belki de biraz da korktuğun o büyük yüzleşme kapını çalıyor. İçinde biriktirdiğin, belki de kendine bile itiraf etmekte zorlandığın duyguların, nezaket ve cesaretin muhteşem birlikteliğiyle dışa vurulması gereken gün ise bugün!

Zira bunu başarırsan, partnerinle arandaki kalın ve biraz da soğuk duvarların kağıt gibi yırtıldığını göreceksin. Bu duvarlar, belki de ilişkinin önünde bir engel oluşturuyordu ve bugün, bu engelleri aşma fırsatın var.

Bu sınırları zorlayan, ruhunu adeta çırılçıplak bırakan dürüstlük, ilişkine yepyeni ve baş döndürücü bir boyut kazandırabilir. Ama asıl soru şu, aşkta bambaşka bir macera için kendini tamamen açacak kadar cesur musun? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…